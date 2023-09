Dengue, un contagio anche ad Arcore: disinfestazione straordinaria

Un caso accertato di Dengue ad Arcore. Parte la disinfestazione straordinaria. La comunicazione ufficiale sul sito e sulla pagina Facebook.

L’area che verrà sottoposta a intervento di disinfestazione comprende un tratto di via Casati e le aree limitrofe. In accordo con il comune, gli operatori specializzati della Ditta TECMAN, eseguiranno tre trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai per zanzare nelle aree pubbliche e nelle aree private, (nelle prime ore del mattino, tra le ore 4 e le ore 6). Un primo intervento è già stato eseguito all’alba di oggi, giovedì 7 settembre, gli altri due venerdì 8 e sabato 9 settembre.

Gli interventi devono essere eseguiti in assenza di persone e di animali nelle aree esterne ed è importante chiudere tutte le porte e le finestre delle abitazioni, spegnere i condizionatori, non esporre alimenti e indumenti, coprire gli ortaggi/frutteti, rimuovere le ciotole degli animali.