Il comune che sta intervenendo per combattere la takahashia japonica

Desio scende in campo per combattere la takahashia japonica. A far scattare l'allarme diverse segnalazioni di cittadini che hanno avvisato della presenza dell'insetto infestante. A raccogliere le istanze della cittadinanza il vicesindaco Andrea Villa che ha immediatamente messo in campo l'agronomo comunale per stilare un vademecum per informare i desiani sui comportamenti e sulle attività de eseguire.

Avvistato l'insetto in corso Italia

“Sono pervenute nei giorni scorsi diverse segnalazioni da parte dei cittadini che ci informavano della diffusione di un tipo di cocciniglia che sta infestando alcuni alberi del territorio (in particolare alcuni esemplari di Liquidambar in corso Italia), - ha spiegato Andrea Villa assessore alle politiche ambientali – pertanto abbiamo pensato fosse importante tranquillizzare ed informare i cittadini sulla reale situazione ad oggi, dopo aver consultato l’agronomo comunale il dottor Cantù, incaricato dall'ente per una attività di supporto tecnico specialistico agli uffici”.

Il vademecum dell'agronomo

Il dottor Cantù richiamando, innanzitutto, le indicazioni del servizio fitosanitario di regione Lombardia, ricorda che: "la cocciniglia, takahashia japonica è presente sul territorio da anni ed è monitorata dai tecnici dei vari comuni. L'insetto è brutto, e non piace. Ma, come per tutti gli insetti e patogeni, devono essere seguiti i principi della lotta biologica (meglio dicasi lotta integrata). Quindi vanno rispettate le soglie di tolleranza. Cioè, se l'insetto non arreca danni eccessivi (e per ora così è), si tollera il danno e si fa monitoraggio".

Serve segnalare prontamente i focolai

È corretto che vengano segnalati tutti i nuovi focalai ma senza allarmismi. In base all’entità dei danni si valuta di volta in volta la rimozione meccanica con eventuali trattamenti invernali o con potature mirate all'eliminazione dei rami maggiormente disseccati o infestati. Al momento le indicazioni scientifiche per il contenimento delle infestazioni sono scarse e concentrate principalmente sulla rimozione dei rami particolarmente infestati, anche in ragione delle limitazioni all'utilizzo di trattamenti fitosanitari in ambito pubblico imposte dalle normative vigenti.

E' attiva la piattaforma Municipium

In ogni caso, puntuali segnalazioni, che si possono effettuare attraverso la piattaforma Municipium , sono utili ad aggiornare il monitoraggio in corso in merito alla diffusione della cocciniglia. La ditta incaricata per la manutenzione del verde ha provveduto alla rimozione dei rami maggiormente infestati (solitamente i più bassi e riparati dal sole) sugli alberi attualmente individuati e, nei prossimi giorni, continuerà ad intervenire dove necessario.