La donna disabile che vive in garage (ma paga l'affitto) perché il comune le ha assegnato un alloggio al quarto piano senza ascensore

Paola vive in garage. Quando fa freddo si trasferisce dalla mamma o da qualche amica. La ospitano per qualche giorno, poi ritorna nel box. Ma ogni mese paga puntualmente i 288 euro dell’affitto di quell’alloggio comunale nel quartiere di San Donato che il comune le ha assegnato, ma che lei non può utilizzare. Paola, infatti, ha una seria disabilità motoria (è invalida al 75%) e problemi cardiaci e per lei è un’impresa impossibile raggiungere quella casa al quarto piano senza ascensore.

L'unica volta che è salita è finita in ospedale

A raccontare l’assurda vicenda è la protagonista: 59 anni, disoccupata da un anno, con due figli maggiorenni (uno con disabilità) che purtroppo, a causa di un matrimonio finito male, ha perso la casa. Nel 2021 il comune di Monza le ha assegnato un alloggio al quarto piano in quella palazzina senza ascensore. “Ho fatto subito notare che per me era impossibile abitare in quella casa - ha spiegato a MonzaToday -. Ma mi hanno riferito che se l’avessi rifiutata sarei rimasta senza casa e avrei dovuto partecipare al bando successivo. Ho quindi accettato, ho chiamato un’azienda specializzata per vedere se fosse possibile installare anche una sorta di montascale. Ma purtroppo, per la conformazione della scalinata e la disposizione delle porte di ingresso degli appartamenti non si può”. Paola solo una volta è riuscita ad aprire la porta di casa. “Sono salita con estrema fatica - continua -. Poi scendendo sono caduta e sono finita in ospedale con fratture al piede e sono rimasta un mese sulla sedia a rotelle, ospite da mia madre”. Paola ha più volte richiesto la possibilità di cambiare alloggio.

Che cosa chiede Paola

“Cerco una casa a pianterreno - prosegue -. Non mi interesse il quartiere. So che a Monza, ancor prima di questo bando, c’erano alloggi liberi adatti alla mia condizione. Come ho già spiegato agli uffici e all’assessore io sono disponibile anche a far fare a mie spese piccoli interventi di manutenzione. Ma mi è stato più volte ribadito che di alloggi a pianterreno, o adatti alle mie condizioni con l’ascensore non ce ne sono”. L'alloggio a San Donato resta vuoto, anche se la donna paga l'affito. "Non può viverci neppure mio figlio - aggiunge -. Con la sua fragilità la sera ha paura di stare da solo e quindi va a dormire a casa della nonna. Io purtroppo quella scalinata non posso farla. Peraltro quando ho partecipato al bando nella modalità di compilazione automatica non era consentito inserire più di una persona diversamente abile. Io ho inserito mio figlio che però non ha una disabilità motoria, ma ho fatto subito notare che anche io avevo seri problemi di salute. Che, però, vista l'assegnazione di quell'alloggio non devono essere stati presi in considerazione".

Il sindacato: "Una situazione assurda"

Paola si è quindi rivolta ad As.i.a (Associazioni inquilini abitanti) che si è presa a cuore la sua vicenda. “Tutto questo non è ammissibile - commenta Michele Quitadamo, referente di As.i.a -. La situazione di Paola è molto grave, e purtroppo non è la sola. Come è possibile tutto questo? Come è possibile che non ci siano case disponibili per un cambio alloggi? Non è neanche possibile che gli uffici comunali davanti alle perplessità documentate ed evidenti di un cittadino che non può accedere a quel tipo di alloggio replichino dicendo che se si rinuncia bisognerà partecipare al bando successivo”.

La replica del comune di Monza

La redazione di MonzaToday ha contattato il comune per avere chiarimenti in merito alla vicenda. "Siamo al corrente della situazione della signora Paola - si legge nella nota ufficiale del comune di Monza -. La donna risulta assegnataria dell'alloggio in via Giotto a seguito di regolare graduatoria. Pur comprendendo le difficoltà, in questo momento non risulta possibile modificare le assegnazioni già effettuate, mentre è certamente possibile partecipare al nuovo bando appena pubblicato dal comune specificando opportunamente le condizioni attuali della signora".