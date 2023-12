Smog oltre i limiti, a Monza da oggi scattano i divieti per alcune auto (e non solo)

Livelli di Pm10 oltre i limiti da quattro giorni e a Monza, per contenere l'inquinemento, scattano le misure antismog di primo livello. A partire da venerdì 22 dicembre come previsto dalla dGR 1008/2023. Per il superamento dei limiti dei valori di PM 10 per 4 giorni consecutivi registrati da ARPA, a Monza e provincia entrano in vigore le misure temporanee di primo livello per il contrasto all'inquinamento e nei comuni della provincia di Monza e Brianza (con più di 30.000 abitanti) saranno attivate le misure temporanee anti-inquinamento atmosferico. I dati pubblicati giovedì da ARPA hanno certificato per la provincia il quarto giorno consecutivo di superamento del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10.

I divieti in vigore da venerdì 22 dicembre

Le limitazioni riguardano:

il traffico veicolare (autovetture diesel fino alla classe euro 4 anche con FAP, dalle 7.30 alle 19.30)

il riscaldamento domestico e degli esercizi commerciali

nell'agricoltura

Saranno in vigore il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel, anche se dotati di FAP o aderenti al servizio Move-In. In tutti i comuni della provincia saranno inoltre vigenti il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa a fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (peraltro già vietato in tutta la Regione nei mesi di dicembre e gennaio), la riduzione di 1 °C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all'aperto.