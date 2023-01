Drago e Lupo: ecco chi sono i nuovi arrivati in famiglia Berlusconi

Una foto sorridente sul divano, felice sicuramente anche per la straordinaria vittoria del suo Monza che ha superato per due a zero la Juventus a Torino. Uno scatto di Berlusconi rilassato insieme ai nuovi arrivati in famiglia. Si tratta dei due nuovi cani che Silvio Berlusconi ha accolto e che ha voluto subito presentare alla rete. "Peter, Chou Chou, Dudu già li conoscete. Abbiamo appena accolto in famiglia Drago e Lupo, i più piccolini! Quanta gioia regalano i nostri amici a quattro zampe! Buona domenica a tutti", si legge sul profilo Facebook del leader di Forza Italia.

Una passione per gli amici a quattro zampe che Berlusconi non ha mai nascosto. Spesso si è fatto immortalare con i suoi adorati cagnolini, e più volte ha sostenuto le campagne in difesa degli amici a quattro zampe. Adesso la famiglia si è allargata e Berlusconi ha voluto subito far conoscere sui social i nuovi arrivati, Drago e Lupo. Con uno scatto che è immediatamente diventato virale.