È polemica in Brianza per la presentazione del libro sul generale fascista

La polemica parte da Desio e fa riferimento alla presentazione del libro dedicato a Giorgio Pisanò (comandante della X mas, delle Brigate Nere e fondatore del movimento Fascismo e Libertà) che verrà presentato il 13 dicembre nella sala del palazzo comunale dedicata a Sandro Pertini.

L'iniziativa, promossa dall’associazione culturale Urania di Sovico, col patrocinio dell’amministrazione comunale, ha infatti subito richiamato l'attenzione e l'indignazione della sezione desiana di Anpi che in un comunicato ufficiale ha espresso la sua contrarietà all'evento: "L’autore, che sarà presente, è Luca Bonanno, il quale non ha mai fatto mistero delle proprie simpatie neofasciste, e nei cui post non manca di esaltare la Repubblica di Salò ed i suoi squallidi componenti, addirittura irridendo e schernendo l’Anpi" si legge nel comunicato.

Poi la specifica : "A tale proposito l’Anpi sezione di Desio ricorda all’amministrazione di Desio che il Regolamento comunale prevede che, per avere il patrocinio della manifestazione, va presentata una dichiarazione di antifascismo e adesione ai valori costituzionali. Aggiungiamo che la sala in cui si svolge l'evento è dedicata al partigiano, nonché presidente della Repubblica, Sandro Pertini - si legge ancora nel comunicato - Pertanto si chiede, al sindaco di Desio e all’intera giunta, richiamandoli al rispetto dei regolamenti, di rimuovere e negare il patrocinio, unitamente all'uso della sala Pertini a questa e a simili future iniziative legate a personaggi di chiara appartenenza fascista per non oltraggiare e ferire i sentimenti antifascisti della città"

Parole sottoscritte e condivise sulla pagina Facebook anche dalla sezione del Pd: "Oggi abbiamo appreso con sconcerto che la nostra amministrazione comunale ha patrocinato la presentazione di un libro dedicato a Giorgio Pisanò (comandante della X mas, delle Brigate Nere e fondatore del movimento Fascismo e Libertà) che verrà presentato il 13 dicembre nella sala del palazzo comunale dedicata a Sandro Pertini, ex presidente della Repubblica e partigiano. Tra i relatori presenti all'evento ci sarà l'autore del libro, Luca Bonanno, dalle manifeste simpatie neofasciste, che sui social esalta senza imbarazzo la repubblica di Salò, schernendo l'Anpi e i valori che rappresenta. Ci chiediamo, ma soprattutto chiediamo all'amministrazione comunale, come sia potuto accadere un fatto tanto grave. Chiediamo con urgenza una risposta al sindaco e alla giunta, in attesa della quale domandiamo di procedere senza indugio alla revoca del patrocinio e dell'autorizzazione ad utilizzare la sala".