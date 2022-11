Due nuovi ecografi super tecnologici e precisi nell'ospedale brianzolo

L'ospedale di Vimercate diventa sempre più tecnologico. Nel nosocomio dell'Asst Brianza nei giorni scorsi sono arrivati due ecografi di ultimissima generazione che vanno così a sostituire quelli fino ad oggi utilizzati.

Le due apparecchiature - che sono costate 80 mila euro - sono di ultima generazione, con una dotazione che rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia. I due ecografi si trovano nella struttura di Radiologia, diretta da Marcello Intotero. Un ecografo serve per attività diagnostiche e interventistiche di primo livello, per analisi e operazioni non particolarmente impegnative (biopsie, valutazione della tiroide); l'altro, ubicato in sala angiografica, viene utilizzato per procedure interventistiche di secondo livello, certamente più complesse. Questi macchinari permettono di ridurre al minimo complicanze e rischi, con una capacità di identificare le strutture anatomiche interessate e le eventuali presenze patologiche con maggiore nettezza rispetto a prima. La radiologia effettua prestazioni in autonomie oppure in collaborazione con i chirurghi e in caso terapie mini invasive dei tumori.

La nuova tecnologia introdotta ha, dunque, un notevole valore aggiunto. Il suo utilizzo è a supporto di diverse specialità che insistono e operano in tutti i presidi ospedalieri dell’Asst Brianza: dalla pneumologia alla ginecologia, dalla chirurgia Generale alla chirurgia vascolare. La radiologia interventistica ogni anno realizza 1.500 procedure: 900 circa su pazienti ricoverati: il resto per pazienti in day hospital o esterni, con necessità diagnostiche e interventistiche più semplici.