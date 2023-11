L'edicola sacra dove invece dei fiori vengono abbandonati i rifiuti

La piazza è stata risistemata diventando un punto di incontro e di aggregazione per il quartiere. E proprio accanto c’è il centro civico dove vengono organizzate numerose iniziative e attività. Ma ad aumentare sono anche i rifiuti. Succede a Monza, nel quartiere di Sant’Albino, dove alcuni maleducati hanno scambiato uno degli ingressi del centro civico in una discarica. E lì, sotto all’edicola della Madonna, invece dei fiori è un crescere di rifiuti anche ingombranti.

A denunciare il problema è il consigliere comunale Simone Villa (Lega) durante il consiglio comunale di lunedì 6 novembre. Un problema che, come ha spiegato il capogruppo del Carroccio, continua da tempo e sembrerebbe che i presunti colpevoli siano noti. “Adesso abbiamo superato ogni limite - ha detto invitando la giunta a intervenire -. Sono ammucchiati quintali di rifiuti domestici, ma anche di rifiuti ingombranti”. La foto scattata proprio pochi giorni fa e inviata da Simone Villa alla redazione di MonzaToday è inequivocabile: davanti a uno degli ingressi del centro civico, sotto all’edicola sacra, c’è un materasso, diverse cassette di legno, rifiuti domestici, cartoni, e sacchi trasparenti pieni di rifiuti. “Bisogna intervenire, c’è anche un problema di rischio igienico – ha ribadito Villa -. Bisogna individuare i responsabili. So che gli addetti dell’Impresa Sangalli hanno più di una volta fatto da mediatori con i residenti informando sulla corretta divisione dei rifiuti. Non si può vivere in un porcile, non è auspicabile neppure per chi commette questi gesti”.

Una situazione, quella dell’abbandono dei rifiuti proprio in quell’angolo di Sant’Albino che è ben nota anche all’assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli. “Stiamo continuando a comunicare con i cittadini - ha spiegato -. Faremo nuovi incontri per spiegare come bisogna fare la raccolta differenziata”.