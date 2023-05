Elsa Fornero arriva a Monza

In città arriva Elsa Fornero, l'ex ministro del Lavoro del governo Monti divenuta famosa per la riforma delle pensioni e per il caso degli esodati. L’11 maggio, al teatro Villoresi, l'ex ministro sarà ad aprire l'edizione 2023 de "Sentieri per l’Infinito 2023", il ciclo di appuntamenti culturali organizzato da Procultura monzese in collaborazione con la biblioteca del Carrobiolo e l'impresa sociale Il carro, con il contributo di Fondazione della comunità di Monza e Brianza onlus, Cgil, Cisl e Uil e con il patrocinio del comune di Monza e della fondazione Cariplo.

Il ciclo dei quattro incontri di quest’anno verteranno su un tema più che mai attuale: ovvero la disuguaglianza economica e il dis - umanesimo. "La disuguaglianza economica lascia parti considerevoli dei cittadini di una società (e di un mondo) fuori dalla possibilità di realizzare pienamente la propria umanità - spiegano gli organizzatori - Se da una parte, infatti, nessuno può pensare che bastino i beni economici perché l’uomo compia il suo destino, dall’altra sarebbe assai ambiguo considerare irrilevanti le condizioni economiche di vita nel compimento pieno della propria umanità".

Di qui l'invito ad Elsa Fornero, che oltre ad essere stata ministro del Lavoro con il governo Monti è anche docente di Economia politica all'università di Torino. Nota per la tanto discussa riforma mercato del lavoro del 2012, successiva alla presentazione del suo disegno di legge che è intervenuto anche sullo storico articolo 18 dello statuto dei lavoratori, sarà infatti l'ex ministro a guidare una riflessione sul mondo del lavoro ed in particolare sul ruolo dei giovani. Tutti gli incontri saranno a ingresso libero e si svolgeranno nel Teatro Villoresi, in piazza Carrobiolo 8, a partire dalle 21.