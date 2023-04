Emergenza climatica: Monza punta al green

"Un fatto significativo che si aggiunge alle oltre 3000 amministrazioni comunali che in Italia l’hanno approvata e che dimostra l'accresciuta coscienza ambientale di molti". Così Sarah Brizzolara, consigliera comunale del Pd da sempre attenta ai temi della salvaguardia dell'ambiente, ha commentato entusiasta l'approvazione ieri, 3 aprile, nell'aula consiliare di piazza Trento e Trieste, della mozione sulla "Dichiarazione di emergenza climatica e ambientale" presentata dal capogruppo di LabMonza Lorenzo Spedo.

Un documento, quello approvato in consiglio comunale, che annuncia le prossime azioni che l'amministrazione porterà avanti per l'efficientamento energetico e contro il disatro climatico, in particolare contro il fenomeno della carenza di piogge, e che pone Monza nel novero di tutte le altre 3000 città che stanno facendo passi avanti per proteggere l'ambiente.

“Sulla questione ambientale dobbiamo agire subito - ha spiegato il capogruppo di LabMonza Lorenzo Spedo - Grazie all’approvazione di questa mozione il comune dichiara l’emergenza climatica e cmbientale, e la giunta si impegna ad attuare le nostre proposte su più ambiti: dalla valorizzazione del Parco alla connessione efficiente fra le ciclabili, all'ascolto reale delle istanze e proposte di comitati, associazioni, movimenti ambientalisti e molto altro”. Si è detto altresì soddisfatto anche Francesco Racioppi, consigliere comunale di LabMonza, che ha dichiarato: “È fondamentale che il consiglio comunale abbia approvato questa mozione poiché il contrasto alla crisi climatica parte innanzitutto da una presa di coscienza del problema da parte della politica e degli amministratori. La mozione ha l'obiettivo di mettere al centro il benessere della persona e proteggere il nostro patrimonio ambientale, fornendo servizi importanti, incentivando la mobilità dolce e sensibilizzando la cittadinanza sulla questione ambientale. Bisogna sempre tenere a mente che occuparsi di ambiente vuol dire anche contrastare le disuguaglianze sociali. La questione ambientale e la questione sociale devono essere collegate. Ringraziamo dunque associazioni, comitati, movimenti e partiti che hanno deciso di aderire alla nostra mozione".

Il documento approvato

Scorgendo fra le pagine del documento si legge che anche a Monza ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza climatica e ambientale. "A tal proposito - si legge ancora nel documento - Il sindaco Paolo Pilotto e la giunta tutta si impegneranno nella creazione di nuove piste ciclo - pedonali per contrastare il traffico veicolare e per incentivare in generale la mobilità dolce con il potenziamento di stazioni per biciclette con rastrelliere e ciclofficine. Ampio spazio sarà dato poi alle energie rinnovabili, dove negli edifici pubblici si darà la preferenza al fotovoltaico. Una particolare attenzione sarà infine posta nella salvaguardia del patrimonio arboreo del Parco e alla sua biodiversità, e alle iniziative culturali rivolte ai giovani e finalizzate alla sensibilizzazione verso le tematiche ambientali".

"In questi giorni misuriamo tutti la drammatica situazione della siccità e della carenza di pioggia - ha concluso Brizzolara - E con l’approvazione di oggi il comune di Monza si impegna a fare la sua parte a proposito. Partendo dalla cura delle piante, dalle nuove piantumazioni, dalla salvaguardia del patrimonio ecologico del Parco e della Villa, dalle importanti azioni culturali ed educative con i cittadini, le associazioni, le scuole. Possiamo e dobbiamo fare la differenza".