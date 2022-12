In Brianza si possono adottare le api e le piante

L'Enpa di Monza promuove, per le feste di Natale, il progetto di adozione a distanza. Non solo cani, gatti ed erbivori. Da quest'anno è possibile anche adottare le api e le piante. Una bella iniziativa quella promossa dall'Ente nazionale protezione animali di Monza: chi vorrà potrà adottare (sempre a distanza) anche un alveare di quelli presenti nell'oasi di biodiversità che si trova nel rifugio di via San Damiano, o una pianta.

"Come sapete non sono tempi facili per questi preziosi insetti che, non ci stancheremo mai di ricordarlo, sono indispensabili per garantire oltre il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali presenti sul nostro pianeta - fanno sapere dall'Enpa di Monza -. I cambiamenti climatici e lo smodato uso di pesticidi, infatti, stanno decimando questi preziosissimi insetti. Nella nostra oasi di biodiversità ci sono ben cinque famiglie di api, curate con passione e competenza dalle esperte apicoltrici Anna e Marinella". Per adottare un alveare bisogna fornire un contributo minimo di 45 euro (per un'adozione di 3 mesi). Gli adottanti riceveranno un attestato personalizzato, la possibilità di assistere a un incontro organizzato dalle nostre apicoltrici e un barattolo di miele rigorosamente cruelty-free prodotto dalle nostre api.

L’altra novità riguarda l’oasi di biodiversità, la grande area verde (2.500 metri quadri) confinante con il lato ovest del rifugio, creata per potenziare la biodiversità sia dal punto di vista vegetale che faunistico. Numerose, infatti, sono le essenze e le piante autoctone che sono state piantate in questi anni. Con l’adozione a distanza, sempre con il contributo di 15 euro al mese, sarà possibile dare una mano ad arricchire l’oasi con la piantumazione di nuove piante ed essenze. Per informazioni inviare un'email a adozioni.distanza@enpamonza.it