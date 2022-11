A Natale adotta un animale anche a... distanza

Con l'avvicinarsi delle feste c'è chi pensa di mettere sotto l'albero un cucciolo. Vero, non di peluche. Il rischio degli acquisti e delle adozioni fatte sull'onda delle emozioni è molto diffusa, soprattutto con l'avvicinarsi del Natale. Così che alcuni genitori sono pronti ad esaudire il capriccio del figlio, senza rendersi conto che un animale è un essere senziente che precise esigenze. Tutto l'anno, per tutta la vita.

Così che con l'avvicinarsi delle feste l'Enpa di Monza invita ad un'adozione consapevole e a chi vorrebbe aprire le porte di casa a un cane o a un gatto ma non ha possibilità e/o tempo da dedicargli lancia l'idea regalo di adottarlo, ma a distanza. È possibile scegliere tra i gatti che vivono all’interno delle oasi feline del nuovo canile di Monza, micioni anziani o con qualche problemi fisico; i cani anziani, con problemi fisici e/o comportamentali, di grossa taglia e di razza dalla “cattiva fama”; ma anche gli erbivori cavalli, pony, capre e conigli. L'impegno in questo caso è economico, e può essere anche un'idea di regalo da fare a chi è sensibile al mondo degli animali.

Per diventare Genitore a Distanza - come si legge sul sito dell'Enpa di Monza - occorre inviare un'email a adozioni.distanza@enpamonza.it comunicando i propri dati (nome, cognome e recapito telefonico), oppure tramite messaggio privato nella pagina facebook del progetto successivamente verrete contattati per ulteriori informazioni e, appena effettuato il pagamento, si avrà: l’attestato di adozione; l’aggiornamento mensile dell’animale adottato con foto e/o filmato; la possibilità (facoltativa) di visitare l’animale presso il canile di Monza, previo appuntamento richiesto con un anticipo di 3 giorni a: appuntamentipfd@enpamonza.it.Ogni genitore può fissare al massimo un appuntamento settimanale fino all’esaurimento dei posti disponibili per garantire a tutti la stessa possibilità di visita. Le visite avranno la durata di 30 minuti circa: sarete accolti e accompagnati da un volontario pronto a darvi ogni informazione sul vostro animale preferito.

Il contributo richiesto è di 15 euro al mese per ogni animale adottato, anche se per garantire continuità al progetto consigliamo una durata minima di 3 o 6 mesi. "Il Progetto Famiglia a Distanza - spiegano dall'Enpa di Monza - è un’idea molto apprezzata anche per fare un regalo alle persone che ci stanno a cuore in qualsiasi occasione: oltre ai compleanni, a Natale, San Valentino, Pasqua, la festa dei Nonni. Può essere un regalo incredibilmente speciale per i figli o i nipotini e se la quota è troppo alta per una persona sola, nulla vieta di formare un piccolo gruppo per arrivare alla quota necessaria".