Si cerca una famiglia per Fidaty, il cane assistente che ama stare alla scrivania

Se lavorate in modalità smart working, oppure in un ufficio pet friendly Fidaty è il cane che fa per voi. Un perfetto assistente alla scrivania, che ama passare il tempo seduto in poltrona mentre il proprietario è alle prese con carte e pc. Lo sanno bene i volontari dell’Enpa di Monza che stanno cercando una famiglia per Fidaty, un pinscher dal pelo nero focato che ad ottobre compirà 9 anni. Ceduto dai suoi proprietari, Fidaty è ormai diventato la mascotte dell’ufficio dell’Enpa. Alla reception del rifugio è lui che “comanda”. I volontari, ormai, sono abituati a rispondere al telefono e a lavorare al pc sotto il vigile sguardo del simpatico cagnolino.

Che ha comunque un bel carattere. “È un soggetto tutto pepe - spiegano i volontari dell’Enpa di Monza -. Festoso e coccolone quando vuole lui e con chi dice lui. Sa andare in passeggiata a guinzaglio, anche se sta ancora imparando ad indossare la pettorina. È probabilmente un cane che ha fatto poche esperienze e pian piano dovrà colmare qualche lacuna. Adora passare il tempo seduto in poltrona in ufficio in compagnia dei nostri operatori”. Naturalmente Fidaty è un cane che ha bisogno di pazienza, da qui l’invito a rispondere all’appello solo da parte di persone che hanno tempo e volontà di entrare nel suo mondo e che non si scoraggiano ai primi (possibili) imprevisti o difficoltà. Meglio una famiglia senza bambini. Per info scrivere a canile@enpamonza.it lasciando un contatto telefonico.