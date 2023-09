Ken, Barbie e Allan: i dolcissimi cuccioli di tre mesi che a Monza cercano casa

Ken il bello, Barbie la modella e Allan il timidino.

Sono i tre meravigliosi cuccioli che a Monza cercano casa. I teneri cagnolini dal manto candido, di appena tre mesi, si trovano infatti al canile di via San Damiano a Monza di via San Damiano e sono in attesa di trovare un padrone disposto a prendersi cura di loro.

Vaccinati e microchippati, così come è scritto sulla pagina Facebook dell'Enpa Monza e Brianza i tre bellissimi cuccioli portano il nome dei protagonisti del film cult del momento (Barbie, appunto ndr) e proprio come loro si contraddistinguono per l'inarrivabile beltà. Non di plastica, però, e unita a un carattere dolcissimo e alla voglia di dare tanto amore. Che ne fanno degli amici a quattro zampe cui è impossibile non innamorarsi. Se infatti Ken è il bello dal pelo bianchissimo come la neve, un vero "principe", nessuno sa posare davanti alla macchina fotografica come la piccola Barbie, mostrando civettuola al pubblico le zampine affusolate. Altresì, gli occhi dolci e lucidissimi del timido Allan, sanno incantare chiunque.

"Adottare un cane vuol dire scegliere di convivere e di condividere con lui la nostra vita, per tutti gli anni della sua esistenza - spiegano sul sito i volontari del canile cittadino - Il cane è capace di amarci in modo incondizionato anche se non assecondiamo tutti i suoi bisogni: spetta a noi assumerci la responsabilità di garantirgli una vita in salute e ricca di giochi, di stimoli, di passeggiate e di attività fatte insieme. Ricordiamoci che non è il cane che chiede di stare con noi ma siamo noi a decidere per lui". Chi volesse pensare all'adozione di un cane la sezione monzese di Enpa spiega anche che in caso di prima adozione i volontari e gli educatori professionisti sono a disposizione per fornire tutto l’aiuto necessario. "Invitiamo tutti a non acquistare animali nei negozi, negli allevamenti commerciali o peggio ancora in fiere o garden, poiché troppo spesso questi animali sono oggetto di traffico illecito di cuccioli provenienti dai Paesi dell’Est" conclude Enpa.

Chi fosse interessato ad aprire le proprie della porta casa ai tre cuccioli dovrà scrivere a canile@enpamonza.it, lasciando un recapito telefonico, così da ricevere tutte le informazioni necessarie. Per il resto, sarà sufficiente aprire il cuore e prepararsi a un viaggio in compagnia nel quale coccole e avventure certamente non mancheranno.