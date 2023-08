Sos caldo: i consigli dell'Enpa di Monza per i nostri amici a 4 zampe

Canicola insopportabile. Anche per i nostri amici a 4 zampe. In questi giorni di caldo infernale ecco i consigli che l’Enpa di Monza fornisce ai proprietari, ma non solo. Alcune buone regole per evitare spiacevoli inconvenienti, non solo per chi è già tornato dalle vacanze ma anche per chi in queste giornate di fine agosto, è ancora al mare o in montagna.

• È pericolosissimo lasciare gli animali chiusi su terrazze, balconi, verande. Occorre tenerli in casa e quando possibile bagnarli.

• Chi vuole aiutare gli animali assetati può tenere davanti ai portoni apposite ciotole/bacinelle con acqua per abbeverare gli animali, la sete li può uccidere. Per gli uccelli utilizzare un sottovaso.

• Evitare di portare gli animali a passeggio nelle ore più calde perché l’asfalto bollente danneggia i cuscinetti dei polpastrelli e, per alcune razze dalla canna nasale corta, il caldo può essere fatale.

• È preferibile riservare passeggiate, addestramento e attività sportive alle ore più fresche e munirsi sempre di una bottiglietta di acqua e di una ciotola per poter dissetare e rinfrescare l’animale quando necessario.

• In caso di animali in difficoltà, in particolare quelli randagi, chiamare immediatamente le forze dell’ordine che hanno la possibilità di far intervenire il servizio di zooprofilassi dell’Ats competente per segnalazioni di animali feriti, abbandonati o in difficoltà. In seguito, informare sempre della richiesta/esito dell’intervento anche le associazioni protezionistiche del territorio.

• Non lasciare mai animali in auto, anche per poco tempo, per evitare gravi colpi di calore, anche mortali.

Attenzione al colpo di calore

Il colpo di calore si verifica nella stagione calda, in particolare quando il cane viene lasciato in un ambiente chiuso (per esempio in automobile) privo di un adeguato ricambio d’aria. Si manifesta con aumento della frequenza respiratoria e della temperatura corporea, che può arrivare a 41°, agitazione, congestione delle mucose, vomito, diarrea e stato di choc, fino al coma e alla morte.

A un primo intervento, che consiste nel portare l’animale in un luogo fresco bagnando il corpo con acqua fredda per abbassare la temperatura, deve seguire un intervento del veterinario. Il colpo di sole è dovuto a un’eccessiva e prolungata esposizione ai raggi solari e presenta gli stessi sintomi del colpo di calore.