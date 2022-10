Una petizione per chiedere il taglio dell'Iva per spese veterinarie e cibo per animali

Molte famiglie, anche a Monza e in Brianza, non riescono più a mantenere il proprio animale domestico. Impennata di cessioni quella che negli ultimi mesi ha vissuto anche l'Ente nazionale protezione animali di Monza e altre associazioni animaliste. Così che l'Enpa nazionale ha deciso di lanciare una petizione on line (subito diffusa anche dall’Enpa di Monza) per chiedere al governo la riduzione dell'Iva al 10% sul cibo degli animali e sulle spese veterinarie.

Una petizione che in poche ore ha raccolto migliaia di firme. Perché accanto a chi fa la scelta estrema di cedere il proprio animale c'è chi (e in Brianza sono tantissimi) bussa alla porta del rifugio di via San Damiano per chiedere la pappa per il cane o il gatto, o un aiuto per sottoporre l'animale a visite o interventi chirurgici. La crisi economica, il covid, e adesso l'impennata del costo delle bollette ha messo in ginocchio migliaia di famiglie e a rimetterci sono anche gli animali.

"Per questo, chiediamo al governo italiano di ridurre l’Iva per pet food e spese veterinarie al 10% - si legge nella petizione -. Perché gli animali non sono beni di lusso e le cessioni e gli abbandoni (oltre a essere un reato penale) diventano un costo per gli enti locali, costretti a ricoverarli nei rifugi, pesando così sulla spesa pubblica. La riduzione dell’Iva al 10% è una battaglia che Enpa porta avanti da molti anni e che ora è diventata più urgente che mai. Enpa prima delle elezioni ha anche inserito la richiesta della riduzione dell’Iva all’interno del documento programmatico 'Anche gli animali votano', stilato insieme ad altre associazioni e sottoscritto da diversi candidati al parlamento, molti dei quali eletti. Ora però non c’è tempo da perdere: aiutiamo le famiglie a curare e nutrire i loro animali domestici. La salute è un diritto anche per loro".