Una maxi esercitazione dei vigili del fuoco per l'orientamento con un furgone supertecnologico.

Nelle giornate del 25 e 26 ottobre al parco di Monza si sono svolte le esercitazioni del personale Tas (topografia applicata al soccorso) del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza .

L'addestramento è stato svolto da circa 30 operatori ed è stato finalizzato principalmente "all'orientamento alla lettura della carta topofotografica in ambiente", così come spiegano dal Comando, con la "scelta del percorso più idoneo per raggiungere il target assegnato attraverso un percorso a piedi andata e ritorno" e nel "rispetto dei tempi previsti per l'espletamento degli esercizi".

Per l'esercitazione stato utilizzato anche un ucl (unità di comando locale), spiegano ancora dal Comando, su autofurgone appositamente attrezzato di sistemi di comunicazione radio e telefonici che permettono di effettuare contatti con l'esterno. L'ucl in questione dispone inoltre di supporti informatici per la gestione e la elaborazioni di dati e di cartografie facendo ricorso a specifici programmi, tanto da poter essere considerato "una estensione delle sale operative dei comandi dei vigili del fuoco".