Esselunga a Monza continua a aiutare Enpa con i punti fedeltà

Anche se la possibilità di ritirare i premi del catalogo Esselunga 2022-2023 termina il 9 aprile, continua la possibilità di donare i punti a Enpa di Monza e Brianza.

Come? È semplicissimo: il titolare della Carta Fidaty può richiedere di trasferire i propri punti alla nostra carta numero 0400205707641: si possono donare i propri Punti Fìdaty nell'area personale MyEsselunga, tramite l’APP Esselunga, in negozio al chiosco digitale o al Punto Fìdaty. È possibile

trasferire 100 punti e multipli ed effettuare online 1 sola donazione al giorno per ogni Carta Fìdaty. Con i punti accumulati (ogni 3000 punti si potrà usufruire di un buon acquisto di 27 euro) Enpa di Monza e Brianza acquisterà cibo per cani e gatti, articoli per la pulizia e quant’altro possa servire

per accudire al meglio i nostri ospiti.

Enpa ringrazia Esselunga per la scelta di continuare a sostenere la nostra associazione e tutti i clienti che con la donazione dei punti vorranno darci una mano.