"Monzesi la sicurezza non va in vacanza: occhi aperti e allertate le forze dell'ordine"

La città si sta svuotando, ma spacciatori, ladri e truffatori non vanno in vacanza. Così che alla vigilia di Ferragosto l'appello dell'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia all'attenzione di chi resta in città e la collaborazione con le forze dell'ordine si fa ancora più forte. "La sicurezza non va in vacanza - ricorda a MonzaToday -. La legalità non è un valore ideologico e politico, ma è un valore civico e trasversale. È fondamentale salvaguardare la legalità, battersi per l’uguaglianza e la libertà”.

La collaborazione con le forze dell'ordine

Un monito soprattutto alla vigilia di quella che - per tradizione – è la settimana più “delicata” in tema di sicurezza dove a rimanere a casa sono, sempre più spesso, anziani o persone sole che rischiano di diventare facile preda di furfanti (in alcuni casi privi di scrupoli). Così che l’invito dell’assessore Moccia è, prima di tutto, quello di non voltare la faccia ma di fronte a situazioni di delinquenza o di presunta illegalità allertare le forze dell’ordine. I presidi, naturalmente, in città non mancheranno. “Ricordo ai monzesi anche il ruolo importante che svolgono i vigili di quartiere - spiega -. Sono presenti in tutti i rioni, a breve ne arriveranno anche di nuovi, così da incrementare il numero e il prezioso lavoro che svolgono. Conoscono il territorio e sono ben inseriti nei rioni nei quali operano, e sono importanti punti di riferimento ai quali rivolgersi per segnalare problemi, situazioni delicate e di disagio, anche sospetti in merito a situazioni percepite dai cittadini come di pericolo o di illegalità”.

Il ruolo del Gruppo di Vicinato

Ma non solo. Ambrogio Moccia crede molto nel senso civico dei monzesi e sul capillare lavoro che stanno svolgendo i gruppi di Controllo di Vicinato che, in stretta collaborazione con la polizia locale, con i carabinieri e con la polizia di Stato sono diventate preziose sentinelle sulla sicurezza in città. “Sono onorato che l’assessore riconosca il nostro ruolo - aggiunge Giorgio Castoldi, uno dei referente del controllo di Vicinato di San Carlo e San Giuseppe -. In questi mesi le nostre segnalazioni in merito ad alcune criticità, come per esempio quelle in corso Milano e in piazza Indipendenza, hanno dato importanti risultati in termini di contrasto alla criminalità”. La situazione, in tema di sicurezza, della città di Monza è molto simile a quella di altre grandi città. “Stiamo affrontando soprattutto problemi di degrado urbano spesso legata a una mancanza di educazione civica, soprattutto tra i più giovani - conclude Moccia -. È necessario affrontare il problema a 360 gradi, e non solo limitandosi a quello della sicurezza. È necessario, parlando di ragazzi spesso di ragazzini, di coinvolgere anche i genitori partendo con progetti di educazione e di sensibilizzazione fin dalle scuole medie e di intercettare queste situazioni di disagio. Situazioni spesso sotto gli occhi di chi quel quartiere o quella zona della città la vive, conoscendone bene l’evoluzione o anche piccoli segnali di pericolo che, se tempestivamente intercettate, possono anche essere emarginate e affrontate grazie al lavoro di squadra tra cittadini, polizia locale, carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza”.