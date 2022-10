Un caso di febbre Dengue a Vimercate, scatta la disinfestazione in città

Un caso di febbre Dengue a Vimercate e disinfestazione straordinaria in una zona della città. A disporlo è stato il sindaco, su indicazione di Ats Brianza, con una ordinanza che informa la cittadinanza che nella mattinata di venerdì 7 ottobre verranno effettuati interventi di disinfezione straordinaria in un quartiere cittadino.

L'ordinanza

La comunicazione dell'esistenza di un contagio da virus Dengue di un soggetto residente in città è pervenuta da Ats al comune di Vimercate nella giornata dell'1 ottobre. "La febbre da virus Dengue è una malattia virale acuta trasmessa da zanzare del genere Aedes aegypti" si legge nel documento.

E come previsto dal protocollo di prevenzione sanitaria per casi di questo tipo ATS Brianza ha disposto un intervento di disinfestazione sul suolo privato e pubblico per un’area circoscritta intorno al luogo di residenza del caso segnalato. La disinfestazione consiste in un "trattamento adulticida spaziale con prodotti abbattenti nonché della vegetazione fino ad un’altezza di 3-4 metri e degli eventuali focolai larvali non rimovibili con prodotti larvicidi".

La zona interessata

L'area interessata è la seguente: via Manin (tutta), via Cattaneo (tutta), via Mameli (dai civici 5 e 8 in poi), via d’Azeglio (civici 7, 9, 10, 11 e 12), via Tommaseo (civici 10, 12, 14 e 20), via Berchet 18.

Il documento "ordina a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte entro la zona sopra indicata, seguendo le indicazioni operative del Protocollo di emergenza: di permettere l’accesso degli operatori della ditta ACR S.R.L. (incaricata del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria) per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata; di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida in aree stradali il giorno 7 ottobre 2022, dalle ore 9.30 fino a completamento delle operazioni".

Dal municipio suggeriscono anche i comportamenti da adottare durante il trattamento: "restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica; considerato che per l'"effetto deriva" gli insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica".

Il virus Dengue

Non esiste un trattamento specifico per la dengue, e nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane. Le cure di supporto alla guarigione consistono in riposo assoluto, uso di farmaci per abbassare la febbre e somministrazione di liquidi al malato per combattere la disidratazione. In qualche caso, stanchezza e depressione possono permanere anche per alcune settimane.

Il virus dengue è l'agente patogeno responsabile dell'omonima malattia: la dengue, nota anche come "febbre rompiossa". Il virus dengue non si trasmette per contagio interumano diretto, ma soltanto attraverso la puntura di zanzare Aedes infette.