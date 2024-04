L'ineguagliabile Federica, la stella brianzola che è diventata campionessa di sollevamento

Arriva un’altra soddisfazione sportiva per la veduggese Federica Mauri, che vince l’Italian Open 2024 di streetlifting.

Già campionessa italiana di pattinaggio artistico a rotelle (Federica ha iniziato il suo percorso sportivo a Veduggio nel 1989, anno di nascita del sodalizio cittadino, prestando anche servizio presso la società in qualità di allenatrice e formando il primo gruppo agonistico cittadino dopo anni in cui questo non esisteva più), terminate le competizioni di pattinaggio Federica si è avvicinata ad una nuova disciplina sportiva: lo streetlifting appunto. Uno sport di forza in rapida ascesa che unisce la potenza grezza del powerlifting, la meticolosa precisione del bodybuilding e l'incredibile versatilità del calisthenics sfruttando il sollevamento massimo del corpo.

Decisa ad affrontare gli allenamenti di questo nuovo sport con l’umiltà e la dedizione che da sempre la caratterizzano, via via sono arrivati anche i risultati nelle competizioni nazionali dedicate a questa disciplina, in cui gareggia in categoria Senior. Dopo un terzo posto alla "Street 3" di Roma a novembre 2023 e un terzo posto alla "Street 3" di Monza a gennaio 2024 - gara in cui ha vinto anche il premio "Best Squat" per il miglior squat fra tutte le donne in gara - è arrivato ora anche il primo posto nella gara nazionale a 3 alzate che si è tenuta a Monza a marzo 2024. Che le è valso il titolo di campionessa Italian Open 2024 nella cat - 57 kg.

Nella stessa gara si è anche distinta nuovamente per il miglior squat fra le donne della categoria - 57 kg, presentando un’alzata in netto miglioramento rispetto alla gara precedente. Ed è sul podio anche nella classifica complessiva della gara nazionale a 4 alzate Italian Open 2024 - Final Rep, dove si è posizionata terza nella cat - 57 kg.

"È stata una gara molto combattuta - ha raccontato Federica - ma la solida preparazione e la lunga esperienza sportiva alle spalle mi hanno aiutata ad affrontare anche questa sfida nel migliore dei modi. Sono felicissima di questo risultato".