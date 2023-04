Quando le porte del negozio erano ormai chiuse per i clienti La Rinascente di Largo Mazzini ha accolto i suoi ospiti in occasione dell’evento B2B organizzato dall’AC Monza insieme all’hospitality partner. L'evento si è tenuto nella serata di giovedì 20 aprile quando la Rinascente Monza Largo Mazzini ha aperto le porte del negozio in orario di chiusura al pubblico esclusivamente agli ospiti AC Monza.

Oltre agli oltre 150 sponsor biancorossi, hanno preso parte all’evento i calciatori e l’ad Adriano Galliani, che ha salutato i presenti con un discorso sulla prima storica stagione in Serie A e sulla crescita della società dentro e fuori dal campo avvenuta grazie al presidente Silvio Berlusconi. La Shopping Night di giovedì ha bissato il meet and greet tenutosi sempre in Rinascente nel pomeriggio di mercoledì 19 aprile che ha visto i calciatori Di Gregorio, Gytkjaer e Valoti incontrare gli oltre 500 tifosi in coda per una foto e un autografo.

La location dell'evento non è stata casuale: la Rinascente è Hospitality Partner AC Monza, avendo acquisito il naming rights della nuovissima sala hospitality dell’U-Power Stadium che sorge a bordo campo. Inoltre, lo store di Largo Mazzini è un Official AC Monza Corner in quanto all’interno è possibile acquistare i Kit Gara e i prodotti ufficiali Lotto Sport.

“Con Rinascente condividiamo valori fondamentali come il legame con il territorio e la ricerca della qualità e dello stile italiano. Lo store di Monza Largo Mazzini è un simbolo della città ed è stato bellissimo riunire in un luogo così iconico tutta la nostra grande famiglia, i tifosi e gli sponsor. La presenza del brand Rinascente ha arricchito ulteriormente la nuova e bellissima sala hospitality dello stadio che si affaccia direttamente sul terreno di gioco e ad oggi è una delle più belle Lounge della Serie A” ha detto il vicepresidente Vicario e ad AC Monza Adriano Galliani.

“La nostra visione di Department store – spiega Pierluigi Cocchini, Amministratore Delegato di Rinascente - va oltre la semplice esperienza di shopping: è essere in commistione col territorio, motore di modernità e innovazione, luogo dove succedono le cose che non ti aspetti. Rinascente è in prima linea nel supportare il mondo dello sport e per farlo ha scelto di intraprendere questa partnership con AC Monza, una delle società sportive più fortemente radicate sul territorio. Così come il nostro store, anche l’AC Monza è uno dei simboli della città e con questa partnership prosegue l’impegno di Rinascente all’insegna della filosofia “PER LA CITTÀ, CON LA CITTÀ, NELLA CITTÀ”.