Premiate le donne eccellenti della Brianza, ecco chi sono

Si sono distinte come eccellenza nel campo dell’arte, del sociale, della professione, dell’imprenditoria, dello spettacolo e della cultura, della scienza e dello sport.

Venerdì 12 maggio alle 17,30 il salone delle feste della Villa Reale sarà la cornice della cerimonia di conferimento del "Premio eccellenza donna Fidapa Bpw Italy, sezione di Monza e Brianza, 2023", giunto alla sua 12esima edizione e conferito alle donne monzesi che si sono distinte per il loro impegno nel lavoro e che hanno contribuito con il loro operato a elevare il prestigio del territorio e a favorirne lo sviluppo economico, culturale e sociale cooperando concretamente al miglioramento della vita di tutte le donne e dell’intera collettività. A consegnare il riconoscimento, come da tradizione, sarà Barbara Russo, presidente della sezione monzese di Fidapa noché nota commercialista e assessore al Bilancio nel comune di Lentate sul Seveso.

I nomi delle premiate

Il riconoscimento andrà a Mila Zegna, nipote di Ermenegildo Zegna, all'imprenditrice Elsa Zannier, titolare di Concessionaria Lombarda Motori Monza, all'attrice e presentatrice Federica Moro, Miss Italia 1982, e alla professoressa Patrizia Vergani, responsabile della Clinica ostetrica del San Gerardo. Sul fronte della cultura a ricevere il premio sarà Rossana Carretto, attrice comica di Zelig, mentre per l'impegno profuso nella sport e nel volontariato sarà premiata Renata Andolfi, la nota biker che ha scalato l’Himalaya con finalità solidale e a favore di una Ong che accoglie le bambine che scappano dalle mutilazioni genitali. Per l’impegno professionale, il bene sociale, l’ordine e la sicurezza sono state premiate Patrizia Palmisani, prefetto di Monza e Brianza, Paola Morsiani, vicario del questore e primo dirigente della polizia di stato, Francesca Bisogno, capo di gabinetto della questura di Monza e Brianza e vice questore, Simonetta Vittoria, dirigente dell'ufficio immigrazione della questura, Michela Giuglardo, maggiore dei carabinieri di Monza e Brianza e Valentina Sarcinella, maresciallo aggiunto della guardia di finanza di Monza e Brianza.

Un riconoscimento al genio femminile

"Donne note al pubblico ma anche donne da valorizzare come modelli virtuosi per altre donne e per le nuove generazioni, donne a cui desideriamo esprimere la nostra gratitudine e a cui va la nostra ammirazione" ha dichiarato orgogliosa la presidente Russo - quest’anno abbiamo voluto anche candidare al Premio le donne dell’arma e del corpo di polizia che si sono contraddistinte per il percorso professionale e umano”. All'attesissima cerimonia, che vanta il patrocinio di Regione Lombardia, della provincia e dei comuni di Monza e Lentate sul Seveso, del Consorzio Parco e Reggia di Monza, presenzieranno le più alteaAutorità in carica civili e militari e numerosi altri ospiti importanti. Fra questi anche anche Vanessa Grey, la conosciutissima speaker di Rtl 102.5.