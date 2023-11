Dalla Regione oltre 800mila euro per i sistemare i ponti sulle provinciali brianzole

Regione Lombardia stanzia 30,7 milioni di euro, dei quali oltre 800 mila euro per la provincia di Monza e Brianza, per finanziare interventi di manutenzione straordinaria dei ponti che insistono sulle strade provinciali.

Lo stabilisce una delibera della giunta regionale approvata su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. Le risorse finanziano opere programmate per il triennio 2024 - 2026.

Gli interventi

In particolare, lungo le provinciali brianzole, sono stati stabiliti i seguenti interventi:

Manutenzione straordinaria dei ponti della SP 177 al km 7+220 e 7+270 nel comune di Usmate Velate, per un contributo regionale di 297.318 euro

Manutenzione straordinaria con interventi su impalcati ponti SP varie nei comuni di Usmate Velate, Monza, Agrate Brianza e Cavenago Brianza, per un contributo di 277 mila euro

Consolidamento strutturale del ponte della SP 6 al km 27+141 nel comune di Carate Brianza, per un contributo di 277 mila euro

Sicurezza delle infrastrutture

"Stiamo investendo una considerevole quantità di risorse - ha evidenziato l'assessore Terzi - con l'obiettivo di garantire la funzionalità delle infrastrutture e, di conseguenza, la sicurezza dei cittadini e dei mezzi che circolano sulla rete stradale lombarda".

Il contributo della Regione

"Sebbene - ha proseguito Terzi - la responsabilità della manutenzione dei ponti spetti ai soggetti gestori, che in questo caso sono le Province, la Regione offre un contributo per sostenere gli enti territoriali che in passato hanno subito una riduzione delle loro risorse, incluse quelle per la manutenzione dei ponti e delle strade di loro competenza".

Interventi su 144 manufatti

"Tutte le Province - ha sottolineato Terzi - hanno presentato un elenco di opere su cui intervenire, per un totale di 69 interventi che interessano complessivamente 144 manufatti. È di estrema importanza che i lombardi e il sistema produttivo della Lombardia possano usufruire di infrastrutture sicure, efficienti e adeguatamente manutenute. L'impegno della Regione è orientato in questa direzione, lo conferma il contestuale stanziamento di 4 milioni di euro, deliberato sempre nell'ultima giunta, per finanziare le azioni di monitoraggio dei manufatti come ponti, gallerie e sottopassi".