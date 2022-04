Stop allo spaccio nel parco della droga: dal Pirellone 3,5 milioni di euro

Togliere i pusher dal Parco delle Groane. È questo l'obiettivo della Regione che ha stanziato 3,5 milioni di euro per rendere più sicuro il polmone verde al confine tra il milanese e la Brianza.

Nella giornata di mercoledì 13 aprile l'assessore alla sicurezza della Regione, Riccardo De Corato, ha incontrato a palazzo Lombardia i rappresentanti dei comuni che gravitano intorno all'area verde, una riunione per fare il punto sulla situazione dopo l'ennesimo fatto di sangue. Presenti anche il presidente del parco, Emilio Campo, i rappresentanti della provincia di Monza e Brianza e dei comuni di Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Ceriano laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Garbagnate, Lazzate, Limbiate, Mariano Comense, Meda, Seveso, Solaro e Vertemate con Minoprio.

"Abbiamo chiesto agli amministratori di presentare un nuovo progetto per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana da attuare sul territorio del parco - ha detto De Corato -. Come Regione, infatti, intendiamo finanziare queste attività per proseguire e ampliare il lavoro già svolto lo scorso anno. Nel 2021, infatti, questo progetto ha coinvolto numerosi comuni interessati dal Parco, in collaborazione con la Provincia di Monza e della Brianza e l'Ente Parco delle Groane. Era previsto un presidio congiunto e coordinato, con estensione della fascia oraria consistente in attività di prevenzione e vigilanza della Polizia locale, oltre l'ordinario orario di servizio diurno, serale, notturno e festivo, anche con l'apporto di operatori appartenenti ad enti diversi".



Nel 2021, in soli 4 mesi, sono state messe a segno 125 operazioni all'interno dell'area verde. I risultati? Quasi 1.400 persone controllate, 20 denunciate, 250 verbali emessi e 26 patenti ritirate. "Visti gli importanti risultati raggiunti - ha concluso De Corato - mi auguro che l'estensione del progetto ad altri comuni possa portare ulteriori risultati nel controllo del territorio a contrasto delle organizzazioni criminali".