I volontari monzesi che a Natale hanno distribuito le lasagne ai senzatetto

Da anni, ormai, ogni domenica all'ora di pranzo si ritrovano davanti alla stazione centrale di Milano dove distribuiscono pasti ai senzatetto. E così è stato anche ieri, giorno di Natale, quando i volontari dell'associazione monzese Foodforall fondata dalla monzese Amrita Ceravolo - che è diventata ormai una presenza molto importante non solo a Milano, ma anche a Monza dove aiutano le persone senza fissa dimora e le famiglie in difficoltà - hanno distribuito il pranzo di Natale alle persone senza fissa dimora che vivono nei pressi del grande scalo milanese.

Ieri, puntuali, i volontari all'ora di pranzo si sono recati davanti alla stazione Centrale di Milano. Ad attenderli tante persone che il giorno di Natale non avevano un piatto caldo o una mensa dove pranzare. Quella di ieri è stata una distribuzione specialissima. In piazza vecchi e nuovi volontari che oltre ai piatti preparati direttamente dai benefattori da sempre vicini a Foodforall hanno anche distribuito centinaia di lasagne calde preparate in collaborazione con Planet.eco nel progetto 'lasagne sospese'. E poi le telecamere della tv (di Rai3) che hanno immortalato quello che, per Foodforall, era una normalissima domenica di solidarietà.

"Oggi è stata una giornata speciale - ha commentato il volontario Sandro Gerosa sulla pagina Facebook di Foodforall -. Forse perché eravamo in tanti, forse perché avevamo volontari nuovi , forse perché c'era la televisione, non lo so. L'unica cosa che so è che è stata una giornata davvero stupenda .Non riesco a mettere in parole ciò che sento, ho mille emozioni. Voglio solo ringraziare tutti per avermi fatto passare un Natale meraviglioso".

L'associazione è nata alcuni anni fa proprio dopo un 'incontro' ravvicinato con i senzatetto della stazione Centrale. Era proprio la vigilia di Natale quando Amrita Ceravolo con i suoi familiari aveva deciso di portare coperte e cioccolato a chi viveva nei pressi dello scalo ferroviario. Lì la ‘folgorazione' e la scelta di organizzare un progetto più grande. Così è nata l'associazione che ogni domenica porta il pranzo ai senzatetto (preparato da alcuni ristoratori amici e dai volontari direttamente nelle loro cucine), distribuisce coperte, vestiti, scarpe, ascolta e accoglie le esigenze e le necessità delle persone - italiane e straniere - che stanno affrontando un momento di difficoltà. E proprio grazie a Foodforall alcuni sono riusciti anche a trovare un posto di lavoro.