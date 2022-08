Resti umani e tracce ematiche, cani molecolari nella città fantasma della Brianza

La città fantasma di Consonno, in Brianza, si trasforma per quattro giorni in una "scena del crimine". Il nastro giallo a delimitare l'area e cani molecolari con istruttori al seguito per fiutare tracce ematiche e resti umani, ricercare sostanze o persone scomparse.

Dal 10 al 13 agosto 2022, a Consonno, si terrà il primo “International K9 SAR & Forensic Camp 2022”. Una manifestazione multidisciplinare organizzata da Mare & Monti Team Cinofilo Genova con relatori di fama internazionale quali Cristobal Garcia Gomez (Spagna), K9 Instructor & Handler nella Polizia di Madrid e di Ivan Schmidt (Svizzera), K9 Mantrailing Master Instructor & Missing Profiler, già in prima linea nei casi di scomparsa di Yara Gambirasio e delle gemelline Sheep, nonché di Virginia Ancona (Italia), K9 Mantrailing Master Instructor.

Le esercitazioni

Il programma teorico e pratico prevede una serie di esercitazioni in situazione tecniche e logistiche estreme con l'ausilio di Istruttori specializzati e verterà sulla multidisciplinarità. Difatti saranno tenute esercitazioni di rilevamento sostanze (Detection Dog), di ricerca molecolare (K9 Mantrailing) e ricerca di resti umani e tracce ematiche (Cadaver & Blood Detection). "Abbiamo fortemente voluto questo evento – afferma Ivan Schmidt - in quanto gli ultimi fatti di cronaca ci dimostrano come la formazione multidisciplinare e le esperienze in ambienti e tipologie di scene diversificate, sia fondamentale nel bagaglio di ciascun binomio. Molti i casi irrisolti, troppi i casi che terminano in una tragedia, troppi i casi dove un intervento tempestivo frutto di una consolidata formazione avrebbe potuto cambiarne gli esiti. L’obiettivo di questo workshop è quello di fornire ai circa venti partecipanti provenienti da tutta Italia, un perfezionamento a 360° gradi nelle differenti discipline, tipologie di ricerca e rilevamento”.

"Tre paesi (ndr. Italia, Svizzera, Spagna) si uniranno per quattro giorni, all'interno di un evento multidisciplinare, mettendo ognuno a disposizione le proprie competenze in un sano clima di confronto dove le prove di lavoro, conclude - Ivan Schmidt - avverranno sia in diurna che in notturna, mettendo a dura prova la resistenza fisica e psicologica dei binomi".