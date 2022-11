Perché Fratelli d'Italia ha organizzato un flash mob in piazza

Fratelli d'Italia scende in piazza a Monza e con un flash mob in piazza Roma chiede al sindaco Paolo Pilotto di mobilitarsi per dire stop all'area B introdotta a Milano dal sindaco Beppe Sala.

"In un momento di crisi energetica - spiega Andrea Mangano, presidente del Circolo territoriale di Fratelli d'Italia - caro bollette, inflazione galoppante e enormi problemi economici della popolazione, imporre queste misure restrittive rappresenta una ulteriore penalizzazione dei soggetti più deboli, come i tanti pendolari che giornalmente sono costretti ad utilizzare la propria autovettura per raggiungere il posto di lavoro (in attesa dell'arrivo a Monza della metropolitana...)".

Una restrizione, quella introdotta da Sala, che logicamente ha importanti ripercussioni anche sui tantissimi monzesi che lavorano a Milano. Pendolari che spesso per mancanza di mezzi pubblici di collegamento, oppure del tipi di lavoro su turni si vedono costretti ad utilizzare la propria auto che, però, con l'introduzione dell'Area B, risulta inquinante e quindi non può entrare a Milano. I meloniani monzesi invitano quindi il sindaco dem Paolo Pilotto a mobilitarsi al fianco dei suoi concittadini.

"Chiediamo alla giunta comunale di aprire urgentemente un tavolo di discussione con gli altri comuni interessati dai provvedimenti restrittivi della circolazione introdotti dal mese di ottobre per i veicoli Euro 4 e 3 Diesel ed Euro 2 a benzina denominata Area B (richiesta ad esempio effettuata dal sindaco di Sesto San Giovanni che ha chiesto al sindaco di Milano un incontro urgente). Anche il sindaco di Monza deve fare la sua parte e dare riscontro urgente ai problemi dei cittadini", conclude Mangano.