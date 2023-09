In Brianza lo spettacolo dei fuochi d'artificio in 3D, ecco dove e quando

Un magnifico spettacolo pirotecnico con coloratissime forme 3D "disegnate" nel cielo per creare inediti effetti speciali e lasciare il pubblico senza fiato.

È questa la novità 2023 che caratterizzerà la Festa della Madonna d'ottobre di Giussano, l'annuale kermesse nel comune brianzolo che prenderà il via sabato 23 settembre fino a lunedì 2 ottobre con un programma ricchissimo di eventi. Fra questi, proprio per la serata del 2 ottobre, al Parco Oriana Fallaci di via Cavour, a partire dalle 21.30, un suggestivo laser show dallo scenografico impatto visivo. Lo spettacolo laser, a ingresso gratuito e curato dagli specialisti di "Spettacolo laser show", vivrà di forme tridimensionali, animazioni grafiche, giochi pirotecnici e di fuoco, effetti soffusi di colori: grazie all'ausilio di tecnologie di ultima generazione, prendereanno così vita suggestive coreografie nelle quali il pubblico si troverà avvolto, sentendosi totalmente immerso all'interno delle raffigurazioni proiettate. Un'esperienza imperdibile.

La Festa della Madonna a Giussano

Dieci giorni di eventi con spettacoli teatrali, canzone d’autore milanese, esibizioni del Corpo bandistico, show per bambini e cover musicali, fino al clou di domenica 1 e lunedì 2 ottobre. Quando la città si animerà con il tradizionale fierone e il parco divertimenti, per poi attendere trepidante il gran finale: lo spettacolo laser, la grande novità di questo 2023. È forte a Giussano l'entusiasmo per la prossima Festa della Madonna d’ottobre, promossa da Pro Loco Giussano col patrocinio e il contributo del comune.

Il saluto al nuovo parroco

“La città di Giussano ritrova la Festa della Madonna d’ottobre, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, durante il quale rinsaldare i legami della nostra comunità - afferma il sindaco Marco Citterio - Il significato della Festa della Madonna d’ottobre, col suo corollario di iniziative, è proprio la sua capacità, fortificata negli anni, di tenere alta la prerogativa dello stare insieme, riportando al centro l'importante patrimonio di tradizione popolare e devozione religiosa, che si unisce quest’anno alla calorosa accoglienza della comunità giussanese al nuovo parroco, don Emanuele Salvioni, pochi giorni dopo aver salutato don Sergio Stevan, parroco della nostra comunità pastorale dal 2014”.

"Come Pro Loco anche in questa occasione abbiamo messo il massimo impegno nell'organizzazione degli eventi - dichiara invece Sisto Polito, presidente di Pro Loco Giussano - L'auspicio è che il programma allestito possa trovare il gradimento di tutti. Doverosi sono i ringraziamenti che rivolgiamo all'amministrazione comunale, per la consueta e preziosa collaborazione, e agli sponsor, per il sostegno riconfermato anche quest'anno”.

Il calendario degli eventi