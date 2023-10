Gaia, Giacomo e Matilde: i tre atleti di 14 anni volano da Monza per diventare campioni del mondo

Si chiamano Gaia Calcinaghi (13 anni), Giacomo Selicato (14 anni) e Matilde Villa (13 anni) e sono i tre giovani atleti di Monza Cheer che il 20 novembre voleranno in Giappone per partecipare ai Campionati Mondiali di Cheerleading.

L'ennesimo successo per l'associazione sportiva monzese, presente in città dal 2017 e che vanta una cinquantina di atleti (tra cui lo stesso Giacomo, il primo cheer boy) che a giugno, a Bellaria, sono riuscite a portarsi a casa la vittoria nei Campionati Nazionali. I tre ragazzi parteciperanno alla competizione giapponese nella categoria Double Junior2, esibendosi in coppia. Più segnatamente, nella disciplina Double Urban Gaia e Giacomo, nella Double Cheerdance Gaia e Matilde.

E se, come spiegano dall'associazione, la federazione Giapponese IFC è felice di poter avere anche l’Italia tra i partecipanti, a Monza già fervono i preparativi per la trasferta e la competizione. Supportata dall'ente di promozione sportiva e che vedrà partire con i tre giovani atleti il responsabile Riccardo Cavalieri, il direttore sportivo Pamela Casiraghi, che sta istruendo tecnicamente e psicologicamente i tre per prepararli al meglio, e la coach Alice Borello. "Siamo molto emozionati, avremo modo di confrontarci con i big - fa sapere a proposito Casiraghi - E dopo 5 anni dal Mondiale di Orlando dove Monza Cheer ha presenziato con 11 atleti, ritorniamo in campo Mondiali con altri tre atleti monzesi".

Ancora dal direttore sportivo è partita l'idea per una campagna di raccolta fondi su GuFundMe, per aiutare i tre giovani campioni nelle spese per la trasferta e supportarli nella realizzazione del loro sogno. "Se qualche sponsor volesse supportare il sogno dei tre atleti monzesi, contribuirebbe alla grande opportunità del Mondiale 2023".

Onorato, infine, il presidente Monza Cheer Fabio Selicato, che si è detto è orgoglioso dei propri atleti e del suo staff tecnico.