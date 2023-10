Galbusera cerca addetti alle vendite e baristi anche in Brianza

Galbusera ricerca di personale nei propri store in Lombardia. Aperte le ricerche per 20 addetti alle vendite e baristi in tutti i punti vendita, in particolare a Milano, Agrate Brianza e Mandello del Lario. La ricerca di personale è in carico all'agenzia per il lavoro Iziwork.

I luoghi di lavoro

Il Galbusera Cafè allo Scalo Milano Outlet & More, a soli 15 minuti da Milano (Locate di Triulzi), dove Iziwork ricerca baristi part-time a cui verrà richiesto di effettuare preparazioni di bevande calde e fredde, dalla colazione all'aperitivo, di caffè speciali e gelati personalizzati con i prodotti della tradizione Galbusera (presente sul mercato dal 1938).

lo store dolciario Galbusera-Tre Marie di Agrate Brianza (Mb), dove Iziwork cerca addetti alle vendite con orario part-time che si occuperanno di proporre alla clientela la gamma di frollini, cracker, snack e lievitati Galbusera e baristi part-time a cui verrà richiesto di effettuare preparazioni di bevande calde e fredde, dalla colazione all'aperitivo, di caffè speciali e gelati personalizzati con i prodotti della tradizione Galbusera.

lo store dolciario Galbusera-Tre Marie di Mandello sul Lario in provincia di Lecco, dove la ricerca iziwork si rivolge a baristi e addetti alle vendite con orario part-time e full-time.

Il contratto prevede un inserimento iniziale a tempo determinato con concrete prospettive di inserimento e stabilizzazione.

Per sottoporre la propria candidatura è possibile inviare una e-mail all'indirizzo francesca.martino@iziwork.com o compilare questo form. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Iziwork nella sezione Offerte di lavoro.