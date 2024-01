Quel cortile avvolto dal glicine e trasformato in galleria-laboratorio per gli artigiani

Il suo sogno è far conoscere e promuovere i talentuosi artigiani del territorio. Ma non solo. Perché se è vero che l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie stanno ormai “sostituendo” persone e talenti, resta insostituibile la bellezza di un oggetto (spesso di un’opera d’arte) realizzato da un maestro.

Il progetto

Questo il progetto di Rosella Fusi, monzese, designer che da anni lavora per grandi brand in tutto il mondo, e che ha realizzato un sogno che da tempo cullava. La creazione di una sorta di galleria-laboratorio - spazio culturale dove ad esporre (ma anche a lavorare) non ci sono solo artisti di fama internazionale, ma giovani (e meno giovani) artigiani. Questo angolo del bello e della creatività si trova a Monza, in vicolo Lambro. Nella centralissima via, al civico 1, c’è Arti<>Sta un progetto innovativo che Rosella vorrebbe espatriare, portandolo in altri Stati. Potrebbe essere interessante Doha – capitale del Qatar – dove l’anno scorso ha allestito un importante progetto e dove tra alcune settimane si svolgerà anche la Biennale d’arte.

Il grande valore dell'artigianato

Lo spazio espositivo monzese, aperto da alcuni anni, si trova all’interno di un cortile avvolto da uno storico glicine che tramanda poesia. “Un progetto senza finalità di business - spiega a MonzaToday - ma con lo scopo di far conoscere e di promuovere i nostri artigiani ed artisti. Abbiamo talenti straordinari, ma spesso nessuno li conosce”. Un artigianato che non si ferma solo all’utilizzo sapiente dei materiali dal vetro al legno, alla plastica. Ma un artigianato anche delle parole, del suono e del corpo.Non è facile portare avanti questo sogno. In questi anni lo spazio Arti<>Sta ha accolto diversi eventi: le opere di Enrico Marcato l'artista famoso per il recupero creativo e che trasforma le briccole che galleggiano nella laguna di Venezia dando nuova vita e trasformandole in arte; le sculture in legno di Giorgio Rastelli, installazione che e’ stata dedicata alla donna. Nel 2023 le proposte attraverso collettive personali e eventi d’artigianato hanno dato voce alla sensibilizzazione sull’ecosistema e alla natura altro tema fondamentale e importante, grazie al fatto a mano degli artisti-artigiani. Settimana scorsa un evento di “stampa botanica” con foglie , bacche , fiori che posate sulla tela hanno dato vita ad opere d’arte. E dove tutti, anche se solo per un’ora, si sono sentiti artisti.

Non solo esposizione ma anche produzione

Perché oltre ad esporre la galleria si trasforma per gli artigiani (e per gli artisti) anche in un laboratorio dove presentare e promuovere il proprio talento, nella speranza che contagi anche altri curiosi. “L’artigianato è un patrimonio importante e prezioso da salvaguardare - conclude -. Un lavoro che in alcuni casi diventa anche un’opera d’arte. Purtroppo in via di estinzione. Il mio progetto è molto ambizioso e non vuole fermarsi solo a Monza e alla Brianza, ma vuole esportare la bellezza del nostro made in Italy in quelle terre, come Doha, dove oltre alle bellezze realizzate dalla tecnologia adesso sta prendendo piede anche l’interesse verso l’arte e verso il design”.