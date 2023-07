Soldato e Kowalski, i due micetti di 3 mesi che cercano casa a Monza

Maschietti, nati il nati 25 marzo 2023. Sono Soldato e Kowalski, i due micetti che a Monza cercano una famiglia e una casa. Dal 6 maggio 2023 sono accuditi a casa di una volontaria dell’Asilo dei Cuccioli ENPA Monza e adesso sono pronti per essere adottati. "Soldato è bianco e nero, mentre il fratellino Kowalski ha il pelo nero con qualche macchia bianca. I nomi sono ispirati ai pinguini della fortunata serie di film ‘Madagascar’" spiegao dall'Ente Protezione Animali di Monza e Brianza. Sono vaccinati e microchippati e sono stati trovati con altri 2 fratelli chiusi in un trasportino presso la piattaforma ecologica di Lissone.

"Soldato è un gattino spavaldo e atletico. Molto curioso, è attratto da qualsiasi rumore e qualsiasi oggetto. In perenne movimento ed esplorazione, è però anche molto coccolone: ama la compagnia degli umani da cui gradisce molto i grattini sulla pancia e se è molto stanco non disdegna di addormentarsi in braccio. È però un po’ diffidente verso gli umani sconosciuti: ha bisogno di un po’ di tempo per acquisire fiducia" spiega la volontaria che se ne sta prendendo cura.

"È così curioso che fatica a riposarsi a lungo e spesso interrompe il pasto perché distratto da qualcosa. Gioca con qualunque cosa, e adora il topino appeso alla bacchetta, ma soprattutto ama giocare con il fratello che provoca di continuo nelle lotte. Se entra un insetto cerca di prenderlo fin da quando era piccolissimo – al momento con scarsi risultati. Non è un gattino che usa le unghie quando gioca, nemmeno quando è in braccio o si gioca con lui; è vivace ma anche tranquillo, direi sereno".

"Kowalski è l’opposto del fratello: pacioso e tranquillo, ama poltrire e mangiare. Si stacca dalla sua ciotola quando vede il fondo oppure è sazio, tanto che spesso dopo aver esaurito la sua ciotola finisce anche quella del fratello. Gattino non particolarmente esuberante, è un patatone: quando suo fratello già saltava dalle sedie, lui ancora si arrampicava su e giù. È molto coccolone, riconosce il suo nome e se chiamato ti viene incontro. Preferisce giocare con cordini e pezzetti di carta o alluminio, ma non disdegna le lotte con il fratello che segue spesso nelle sue avventure. Si fida molto degli umani ai quali si avvicina con sicurezza e da cui si fa prendere e accarezzare fin dal primo incontro. Anche lui è delicato nel gioco che non sfodera mai le unghie".

L'adoazione ideale

In linea di massima, vanno bene per tutti, anche per una famiglia con bambini tranquilli e rispettosi delle loro esigenze – non solo quella del gioco ma anche il riposo, fondamentale soprattutto a questa età. OK anche per una prima esperienza.

Come sempre nel caso di gattini giovani, occorre un contesto con una buona presenza in casa per poterli seguire e proseguire il percorso di socializzazione intrapresa da Valeria e la sua famiglia, fornendo tante opportunità di gioco e di interazione.

Ok un contesto con giardino dove accedere solo dopo la sterilizzazione, che avviene verso i 5 mesi di età, e comunque previa un periodo tassativamente in casa per acquisire i punti di riferimento. Naturalmente speriamo in un affido congiunto per non separare questi due fratelli tanto legati!

Come contattare Enpa

Per fissare un appuntamento o per informazioni sui gatti ospitati, si prega di scrivere ad adozioni.gatti@enpamonza.it.

In questo periodo le visite e i colloqui al rifugio di Monza vengono effettuati esclusivamente su appuntamento.

Normalmente il rifugio di Via San Damiano 21 è aperto al pubblico tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30.