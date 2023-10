Giornate Fai d'autunno, ecco cosa visitare oggi a Monza e in Brianza

Dalla Biblioteca dei ciechi di via Ferrari a Monza al Comando provinciale dei vigili del fuoco, fino alla splendida oasi "La Volano" ad Agrate Brianza, sono tantissimi i siti storici e artistici che ancora oggi, 15 ottobre, sarà possibile visitare a Monza e in Brianza nell'ambito delle Giornate Fai d'autunno. Bellezze culturali e paesaggistiche da visitare e ammirare e che sono l'occasione per trascorrere una domenica speciale.

Ultimo giorno per visitare le meraviglie della Brianza

"La Regione - ha dichiarato l'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso - anche oggi apre le porte di castelli, ville, conventi, musei e palazzi storici in occasione delle Giornate Fai d'Autunno. Sono 96 i luoghi straordinari, in oltre 44 località lombarde, messi a disposizione dal Fondo ambiente italiano e spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati". Meraviglie da scoprire che raccontano, ognuna a suo modo, la Lombardia.

"Nei siti di Monza e provincia la prima giornata organizzata dal Fai - ha sottolineato ancora l'assessore Caruso - ha registrato una grande partecipazione di cittadini e turisti, con molte prenotazioni alle visite guidate che hanno permesso di apprezzare patrimoni storici del territorio, come il parco dell'Autodromo nazionale, la Biblioteca italiana per i ciechi 'Regina Margherita', la Villa Crivelli Arconati Pusterla, sede dell'Istituto Agrario Castiglioni a Mombello. Luoghi dal grande valore culturale da conoscere e valorizzare".

"Le Giornate del Fai - ha concluso - sono un'iniziativa fondamentale e strategica per promuovere le straordinarie ricchezze della nostra regione".

Oltre a quelli citati, gli altri siti da poter visitare a Monza e in provincia oggi sono l'Oasi "La Volano" ad Agrate Brianza e il Comando provinciale dei vigili del fuoco a Monza.

Come accedere alle visite guidate

Con il superamento dell’emergenza sanitaria, le Giornate FAI tornano accessibili senza prenotazione, recuperando lo storico e originario carattere di "festa di piazza".

Per accedere alle visite è sufficiente presentarsi in loco durante gli orari di apertura indicati nella scheda descrittiva di ciascun luogo visibile sul sito del Fai. Il contributo suggerito a partire da 3 euro viene chiesto liberamente in piazza. Sul posto, i volontari Fai forniranno tutte le informazioni necessarie per la visita e le indicazioni sui tempi di attesa.