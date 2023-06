Il Giro d'Italia passa (ancora) dalla Brianza: ecco tutte le strade chiuse

Giovedì 15 giugno 2023 il Giro d'Italia Under 23 nella quinta tappa "Cesano Maderno - Manerba del Garda" attraverserà la Brianza e anche il territorio di Arcore e per agevolare il passaggio della carovana rosa sono previste modifiche alla viabilità.

I divieti ad Arcore

In particolare, dalle 11.30 alle 13, sarà vietato transitare in via Monte Bianco, in via Roma, in via Casati, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione di via Roma e via Croce, in via Croce, in via De Gasperi e in via Battisti.

Dalle 8 alle 14 sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in via Battisti, in entrambi i sensi di marcia.

Secondo quanto chiarito nell'ordinanza comunale il personale presente per garantire chiusura, presidio incroci ed intersezioni presenti lungo il percorso sarà quello della polizia locale, della protezione civile, dell'Associazione Nazionale Alpini e dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

Le strade chiuse a Cesano e Vimercate

Il passaggio del giro d'Italia porterà modifiche alla viabilità anche nei comuni di Cesano Maderno e Vimercate per poi proseguire verso Bellusco. Gli atleti percorreranno infatti le strade di Cesano Maderno da piazza Monsignor Arrigoni (partenza ore 11.55) proseguendo per Corso della Libertà, Corso Roma, Corso Matteotti, via Duca d’Aosta, viale Indipendenza, via Cavallotti, via Sant’Eurosia, via Val Camonica, via Manzoni, per poi continuare fino a Manerba del Garda dove, dopo 154 chilometri di corsa, ci sarà il traguardo della tappa.

A Vimercate Il municipio ha reso noto che dalle ore 11.45 alle ore 13.00 saranno chiuse al traffico le seguenti vie: A Oreno via Per Arcore, via Matteotti e via Fermi. A Vimercate via Cremagnani, via Ronchi, via Crocefisso, piazzale Marconi, via Galbussera e via per Trezzo. La carovana ciclista attraverserà il nostro territorio arrivando da Arcore e proseguirà dopo l'attraversamento delle vie indicate verso Bellusco.