Giussano, addio alle barriere architettoniche. Si parte dalla zona delle scuole

A partire dalla prossima settimana, a Giussano partirà un cantiere che si aprirà nell’intersezione tra via Fiume e via dei Certosini, nelle immediate vicinanze della scuola primaria di Paina Ada Negri e lungo una delle principali direttrici utilizzate da genitori e bambini per raggiungere la scuola, l’attigua area mercatale e di riflesso le attività commerciali che caratterizzano poi il centro di Paina. Un intervento mirato all’eliminazione di barriere architettoniche reso ancor più importante dalla particolare vicinanza ad uno dei plessi scolastici della città.

È prevista la realizzazione di scivoli all’incrocio fra via Fiume e via dei Certosini che garantiranno la corretta discesa e risalita sui marciapiedi sia ai disabili sia a nonni e genitori con passeggini. Le rampe saranno realizzate compatibilmente con lo stato dei luoghi, che impone limiti connessi alle dimensioni dei marciapiedi, alla presenza di accessi agli immobili e alle dimensioni della carreggiata.

Il cantiere, considerata la strategicità dell’area, avrà una durata temporale contenuta in modo tale da potersi concludere già per l’inizio del mese di marzo e segue quello realizzato tempo fa in via Alessandria nei pressi della scuola Carlo Porta ed anticipa quello che verrà realizzato prossimamente, sempre per eliminare le barriere architettoniche, nei pressi della scuola San Filippo Neri di Birone.

“Il diritto alla mobilità è sancito dalla nostra Costituzione e l’inclusione passa, anche, dalla possibilità di muoversi liberamente sul territorio, soprattutto se diretti verso un istituto scolastico o verso un’area come quella del Mercato, punto di riferimento per l’intera Paina - afferma Giacomo

Crippa, assessore con delega ai Lavori Pubblici - L’impegno del Comune sul tema rimane costante, in questo caso abbiamo ritenuto prioritario garantire una rinnovata accessibilità sia alla scuola primaria che all’area mercatale per garantire la piena fruibilità di un importante spazio che

coniuga la formazione e l’aggregazione e delle attività ambulanti”.