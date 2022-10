Il comune che a Natale accenderà le luci solo nelle piazze

A Giussano a Natale si accenderanno le luci, ma solo nelle piazze. Niente luminarie nelle strade di accesso alla città, alle frazioni e al centro storico. Nel comune brianzolo le luminarie si accenderanno solo nelle piazze di Giussano, Paina, Robbiano, Birone e in prossimità del Laghetto.

Le luminarie saranno caratterizzate da luci led a basso impatto energetico, in modo tale da contenere quanto più possibile la spesa per l’energia elettrica. Nelle piazze della cittadina e delle frazioni, e nei tratti di strada immediatamente limitrofe, verranno allestite luci con scenografie in grado di accogliere automobilisti e pedoni, mentre in prossimità del Laghetto un’installazione luminosa.

“Il Comune, in considerazione delle difficoltà economiche che stanno vivendo famiglie ed imprese, ha il dovere di limitare le spese - commentano il sindaco Marco Citterio e l’assessore al commercio Paola Ceppi -. Le risorse economiche per le luminarie tradizionali erano disponibili a bilancio, ma abbiamo scelto di valutare la fattibilità di alternative che contribuissero a portare simboli luminosi in città consentendo al contempo un risparmio. La scelta è quella di illuminare i luoghi portanti della socialità giussanese. Non solo: come comune, stiamo lavorando per individuare ulteriori proposte ludiche da condividere con i nostri cittadini nel periodo natalizio, gravando il meno possibile sulle casse pubbliche”.