L'oasi sul laghetto in Brianza con il chiosco è pronta ad accogliere i visitatori

Un nuovo spazio all'aperto dove si può magiare e bere e trascorrere dei bei momenti in compagnia.

Martedì 9 aprile, alle 18.30, a Giussano sarà ufficialmente inaugurato il nuovo spazio estivo del bar del laghetto, ubicato nell'oasi naturalistica dove tante famiglie giussanesi sono solite trascorrere qualche ora di relax. Così come previsto dal bando comunale per l’affidamento decennale della gestione in concessione dell'immobile, oltre al servizio di info - point e bar ristorazione all’operatore economico è stata data la possibilità di realizzare una estensione estiva compatibile dal punto di vista architettonico e paesaggistico con il territorio circostante.

L’operatore economico ha infatti provveduto, a proprie spese, a realizzare un'altra struttura da adibire ad attività di somministrazione di alimenti e bevande che si affiancherà al servizio presente nella struttura già adibita a bar e ristorazione.

Questo nuovo servizio, spiegano dal comune, funzionale al periodo caldo dell’anno, va ad affiancarsi al pubblico esercizio già aperto al pubblico e si integrerà col contesto dell’oasi naturalistica sia per modalità del servizio che per materiale di realizzazione che per colore delle strutture e degli arredi, in conformità con quanto prescritto dal Parco della Valle del Lambro.

"L’inaugurazione di questa nuova struttura amplia i servizi che i cittadini possono trovare recandosi all’oasi di Giussano - affermano l’assessore al Patrimonio Giacomo Crippa e l’assessore al Commercio Paola Ceppi - L’attenzione all’area del laghetto, in questi anni, è stata costante ed ha riguardato il patrimonio pubblico, la sostenibilità ambientale, la sicurezza del bacino lacustre, la parte viabilistica e le opportunità ludico - aggregative in zona. Questo ultimo tassello contribuirà, nei mesi primaverili ed estivi, a rendere ancora più attraente il nostro laghetto e a rispondere alle esigenze di famiglie, giovani, bambini ed anziani".