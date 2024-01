I bar brianzoli dove insieme all'espresso si serviranno anche i libri

Gli appassionati bibliofili potranno conoscere "da vicino" le ultime novità editoriali, perché raccontate dagli stessi autori. Davanti a una tazza fumante di caffè.

Succederà a Giussano, dove dal 19 gennaio tornerà "Al bar con l'autore", il progetto che vede all'interno delle attività commerciali della città diversi scrittori impegnati nella presentazione delle loro ultime opere. Dialogando con i clienti- lettori. La rassegna è stata pensata nell’ambito del format "La città dei libri", progettato dal comune di Giussano e finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il bando "Per il libro e la lettura".

Cinque gli appuntamenti già calendarizzati - tutti con inizio alle ore 18.30 - che coinvolgeranno nel progetto altrettante nuove attività commerciali (di cui una anche coinvolta nel bookcrossing diffuso), dislocate sia nel capoluogo che nelle frazioni.

Gli appuntamenti in calendario

Venerdì 19 gennaio, bar geleateria "Era Ora" di piazza San Carlo

Qui, Cristina Aicardi e Ferdinando Pastori presenteranno il loro libro "Dolce da morire", Laurana editore. Olga Cazzaniga Peroni è una brianzola ironica e pungente. Il timore che il fidanzato della nipote possa rivelarsi un cacciatore di dote la spinge ad assumere l’investigatore privato Franco Reali. Quello che inizia come un incarico di routine non solo porterà a risvolti inaspettati, ma stravolgerà la vita di Reali che sarà alle prese con usurai, criminalità organizzata, una bionda femme fatale e le continue interferenze di Olga.

Mercoledì 7 febbraio, bar pasticceria "Dolci Delizie" di via Battisti (Robbiano)

L'ospite sarà Chiara Montani e il suo "Enigma Tiziano", Garzanti editore. Dopo il successo del "Mistero della pittrice ribelle", per settimane in classifica e acclamato dalla stampa, Chiara Montani regala ai suoi lettori una nuova protagonista forte e combattiva. Sull’affascinante sfondo di Venezia e del lago di Garda, complotti e segreti si dipanano intorno a un quadro misterioso.

Giovedì 15 febbraio sarà il bar dell’Oratorio di Robbiano (via Dante)

Sarà il Collettivo Paco Jasa ha presentare il libro "Precipitazioni sparse", Astarte editore. A Runìco il lago non si trova più. È scappato, sparito, scivolato nelle viscere della Terra. Al suo posto un buco. I cittadini reagiscono in modi diversi. Chi fa spallucce, chi indaga. Qualcuno, invece, si adatta al cambiamento affrontando la trasformazione, in cerca di nuovi equilibri. Tra piogge di trote, tatuaggi e canoe, la metamorfosi fiorisce. Ma sarà solo il lago a decidere se e come tornare.

Venerdì 1 marzo alla bakery "La volta di Marina" di via San Filippo Neri (Birone):

Lo scrittore Stefano Buzzi parlerà del suo libro "Un'ora in più", Convalle editore. L’evento sarà caratterizzato da "Un’ora live", una sorta di Stand up Reading in cui, prendendo spunto dal suo libro di racconti, l'autore condividerà con i lettori alcuni racconti, editi e inediti, costruendo un percorso stile monologo.

Mercoledì 3 aprile al Roy Restaurant Bar di Piazza San Carlo

Nell'ultimo appuntamento a conversare con il pubblico la scrittrice Sara Rattaro, autrice di "Io sono Marie Curie", edito da Sperling & Kupfer. Vincitrice del Premio Bancarella nel 2015 e nominata ambasciatrice Expo, la sua ultima opera parla del genio ossessivo di Marie Curie, raccontata da una delle autrici italiane più amate, con oltre 100 mila copie vendute. Parigi, 1894. Quando Marie incontra Pierre per la prima volta, mentre sta preparando la tesi per la sua seconda laurea, lui si rivela fin da subito l’unica persona al mondo in grado di capirla. Sono due menti eccezionali, con il bisogno di porsi tante domande e la voglia di trovare insieme le risposte. Ma Marie non è una donna come tutte le altre e da qui si declinerà l'avventurosa e misteriosa vita di una donna straordinaria. Sullo sfondo di una Parigi brulicante e proiettata verso il futuro.