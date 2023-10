Il comune brianzolo che vieta di dare da mangiare ai piccioni (multe fino a 350 euro)

A Giussano è vietato dare da mangiare ai piccioni. Per i trasgressori sono previste multe fino a 350 euro. Linea dura quella intrapresa dal sindaco leghista Marco Citterio che ha deciso di rafforzare l’ordinanza sindacale che vieta di dare da mangiare ai piccioni. Ordinanza in vigore dall’aprile 2021. In città verranno posizionati nuovi cartelli che ricordano ai cittadini di non gettare granaglie o sostanze di scarto nelle piazze e nelle vie, alimentando i piccioni che le popolano.

Il cartello esposto in centro a Giussano

A breve verrà posizionato un cartello nella centralissima piazza Roma dove si sta verificando un incremento nel numero di piccioni presenti dettato proprio dalla somministrazione di cibo. “L’ordinanza emessa dal sindaco Marco Citterio vieta già dal 2021 in ambito urbano di gettare al suolo granaglie, sostanze di scarto e avanzi alimentari per alimentare piccioni e volatili selvatici - si legge nella nota ufficiale del comune -. L’obiettivo è quello dell’allontanamento e del contenimento della popolazione aviaria in ambito urbano. La presenza di piccioni può infatti generare l’insorgere di problematiche di carattere igienico-sanitarie e costituire un fattore di rischio per la salute pubblica; inoltre, il fenomeno pregiudica il decoro degli spazi pubblici e rappresenta una problematica anche per le attività economiche che operano in spazi aperti”.

Per i trasgressori sono previste multe da un minimo di 50 euro a un massimo di 350 euro.