In Brianza la particolare festa di Halloween dove al posto dei dolcetti ci si scambiano le crocchette

Dolcetto o scherzetto? L'Ente nazionale protezione animali (Enpa) di Monza e Brianza si sta preparando a festeggiare Halloween in un modo molto particolare, organizzando Catoween, serata di dolcetti e premietti… naturalmente per i nostri amici a 4 zampe.

Martedì 31 ottobre, dalle 17.30 alle 20.30, la sede di via Lecco 164, sarà eccezionalmente aperta per accogliere grandi, e soprattutto piccini, per uno scambio dolci/pappa per animali. Niente scherzetti, quindi, ma un bellissimo baratto solidale: per ogni alimento per animali donato, infatti, si verrà premiati con dolci e altre prelibatezze, con la certezza di aver aiutato tutti gli animali ospiti del rifugio. E se avete dei dubbi su quale sia il cibo più utile per i nostri animali, consultate la wishlist di amazon (https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/3SFO910NDZUIB?ref_=wl_share) tramite la quale potrete anche inviarci il cibo direttamente in canile.

E se alla sede dell’Enpa di Monza troverete ad accogliervi streghe e mostri, niente paura: sono i nostri volontari che, in compagnia di un nostro ospite a 4 zampe, vi attendono numerosi.