"La famiglia Addams ha comprato la Villa Reale". Questo l'annuncio (scherzoso) fatto dalla Reggia di Monza per promuovere il programma del weekend di Halloween. "La Famiglia più dark e stravagante dello scorso secolo si è impossessata della Villa Reale. Anche se forse avrebbero preferito qualcosa di più diroccato, Morticia la adora, come Mercoledì e Pugsley, ed è sicura che in queste 740 stanze ce ne sarà almeno una, se non più di qualcuna, infestata dai fantasmi". Per quattro giorni, da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre, la Villa Reale ospiterà la Famiglia Addams con performance di attori, musicisti e danzatori che accoglieranno i visitatori per un’apertura straordinaria in tema dark per Halloween.

Il programma

Le iniziative sono previste da sabato 29 ottobre con i personaggi della Famiglia Addams che interpretati da attori, danzatori e musicisti accoglieranno i visitatori nelle Sale e negli Appartamenti della Villa Reale con esibizioni e performance. Da sabato sarà inoltre visitabile al terzo piano Belvedere “STREGHERIE – la mostra”, fatti, scandali e verità sulle sovversive della Storia.

Domenica 30 ottobre, il Gruppo FAI Giovani Monza, mascherati e travestiti, racconteranno dalle 10 alle 13, attraverso un percorso all’insegna del divertimento, delle paure e del mistero, gli alberi monumentali e i loro segreti con le visite culturali “FAI HALLOWEEN CON NOI! Paura e mistero tra gli alberi secolari dei Giardini Reali”.

Lunedì 31 ottobre, sarà la giornata clou, con l’apertura prolungata della Villa Reale dalle 10 alle 24. Un po’ prima dell’ora fatidica resterete senza fiato con il Gran Tango degli Addams nel Salone d’Onore. Lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre saranno le date ideali per ammirare la Villa Reale dall’alto partecipando all’esperienza del volo frenato in Mongolfiera e lo speciale racconto in cuffia di Gomez Addams. Le iniziative si chiudono martedì 1° novembre con il concerto pianistico di Igor Andreev, vincitore del Concorso Rina Sala Gallo di Monza nel 2018 accompagnato al violoncello da Anna Abbühl.

Informazioni, orari e biglietti sul sito ufficiale.