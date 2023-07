Elegante e funzionale, ecco il nuovo spazio monzese di Acinque

Completamente rinnovato, elegante e funzionale, lo Spazio Acinque di via Cremona a Monza è stato inaugurato dai vertici (il presidente del gruppo Marco Canzi, l’amministratore delegato Stefano Cetti e il presidente di Acinque Energia) alla presenza del sindaco Paolo Pilotto e delle autorità locali.

Lo spazio dedicato ai clienti è stato completamente riqualificato secondo lo stile, i valori e i colori del rebranding che, alla fine dell’anno scorso, ha unificato le aziende del gruppo, e fungerà da ispirazione per l’armonizzazione di tutte le altre strutture di Acinque Energia: “Si tratta di un concept store - ha detto Martin Isolabella, responsabile marketing - modello cui progressivamente si ispireranno tutti gli altri sportelli. Che si stanno rinnovando dal punto di vista grafico e di arredo accentuando una comunicazione digitale sempre più paperless e immediata, anche grazie all’introduzione di una uniforme distintiva per il personale, composto da esperti che ogni giorno guidano i cittadini passo dopo passo nella scelta dell’offerta e della soluzione migliori per le proprie esigenze e aspettative”.

“Anche dal punto del vista dell’accoglienza - ha sottolineato Andrea Tugnoli, responsabile operations di Acinque Energia - vogliamo riaffermare la specificità di un’azienda stabilmente impostata sulla centralità del cliente. Eleganza e funzionalità sono i tratti distintivi del rinnovato Spazio Acinque di Monza, con l’ambizione di rendere piacevole la permanenza allo sportello, ecco perché abbiamo cercato di curare e attirbuire importanza a ogni dettaglio”.

Il presidente Canzi ha poi posto l’accento sulla vasta gamma delle prestazioni erogata dalla multiutility e l’ad Cetti sul radicamento territoriale, tratto distintivo di Acinque. Il sindaco Paolo Pilotto ha infine ricordato che proprio in questi giorni Acinque ha avviato la realizzazione del progetto di riqualificazione della rete cittadina dell’illuminazione pubblica.