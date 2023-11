Incidente sulla Statale 36, code in Brianza

Mattinata complicata lungo la Strada Statale 36. Intorno alle 7.30 di giovedì 16 novembre si è infatti verificato un incidente stradale nella zona di Costa Masnaga, in direzione Lecco, dopo l'uscita per Nibionno, che ha però avuto forti ripercussioni su tutto il traffico in Brianza.

Scarne le informazioni attualmente a disposizione, ma non è segnalata la presenza di feriti: in loco si sono portare due pattuglie della Polstrada, unitamente al personale di Anas. Chiusa anche una delle due corsie. Così come riferisce anche LeccoToday.

La coda è, ovviamente, molto lunga e parte all'altezza di Verano Brianza (Monza). Lunghi rallentamenti, quindi, per chi cerca di viaggiare verso il capoluogo lecchese.