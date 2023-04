Un incontro pubblico sull'arrivo della metropolitana a Monza

Per adesso resta (ancora) una delle opere più attese e chiacchierate degli ultimi decenni. Ad oggi non si sa ancora quando arriverà la metropolitana a Monza. Ma intanto il Centro culturale ricerca e Legambiente hanno organizzato un incontro sulla metro. “Prolungamento della M5 a Monza: criticità e vantaggi”: questo il titolo dell’incontro pubblico in programma il 18 aprile alle 20.30 al centro civico di San Rocco, in via D’Annunzio.

Interverranno l’architetto Giorgio Majoli (Legambiente circolo di Monza), gli ingegneri Giuseppe Civati (ex funzionario ufficio VIA della Regione) e Marco Longoni (utenti del trasporto pubblico). Interverrà anche l’assessore Giada Turato. L’ingresso è libero.