Attenzione alle truffe: i carabinieri entrano anche nella casa di riposo

I carabinieri entrano nella Rsa per spiegare agli ospiti, ma non solo, come evitare di finire nella rete dei truffatori. L’appuntamento è per giovedì 18 aprile alle 18 a Monza, alla Rsa Sant’Andrea in via Crescitelli. Un incontro aperto anche alla cittadinanza, in particolare agli anziani che vivono da soli, alle badanti, ai figli per conoscere meglio un tema che, purtroppo, è di grande attualità.

All’incontro interverranno il dottor Dario Ferrario, psicologo e psicoterapeuta che analizzerà anche gli aspetti psicologici che spesso possono far cadere una persona nella rete del truffatore, ma anche le conseguenze una volta che la vittima si accorge di essere stata ingannata. Ma ci sono gli strumenti per prevenire: li illustrerà un rappresentante dell’Arma dei carabinieri di Monza che interverrà alla conferenza. L’incontro terminerà intorno alle 19.30 ed è previsto anche un rinfresco. L’ingresso è libero ma è necessario indossare la mascherina.

L'evento è stato organizzato dal Comune di Monza, in collaborazione con il gruppo Controllo di Vicinato e Korian.