Minori e smartphone: Instagram introduce il promemoria notturno

I più giovani, talvolta, fanno un uso smodato di cellulari e social network. Per questo motivo Meta ha deciso di correre ai ripari, introducendo un promemoria notturno non disattivabile.

Già da qualche tempo esistono le opzioni "Prenditi una pausa", che consente di impostare limiti giornalieri e programmare pause, e "Non disturbare", che permette di disattivare le notifiche, di inviare risposte automatiche e di segnalare ai propri contatti che si è offline in certi momenti. Il promemoria da poco lanciato, tuttavia, non può essere disattivato. L'obiettivo della misura? Insegnare ai ragazzi l'importanza del sonno: i promemoria notturni avviseranno gli utenti minorenni di chiudere l'app, in caso siano da più di dieci minuti in direct o nella sezione reels.

Il promemoria segue la pubblicazione della "Guida alla sicurezza dei minori su Instagram per i genitori”, e gli “Spunti di conversazione”, per aiutare i genitori a comprendere meglio il rapporto dei propri figli con la tecnologia.