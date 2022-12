Il giardino brianzolo trasformato in una biblioteca all'aperto

Una biblioteca all'aperto dove trovare e scegliere i libri da portare a casa, oppure da leggere tranquillamente seduti sulla panchina. Una biblioteca dove non ci sono muri, dove non vige la regola del silenzio. Una biblioteca particolare quella che sorgerà a Seregno nel parco XXV Aprile. A realizzarla i ragazzi di FacciaVista l'associazione che promuove corsi e laboratori artistici rivolti ai ragazzi autistici che dimostrano un particolare talento con pennelli e colori.

"L’isola della lettura è un progetto di arredo urbano creato e realizzato da ragazzi con autismo e vuole essere una sorta di ‘prolungamento esterno’ di una biblioteca - spiega il presidente Matteo Perego sulla sua pagina Facebook -. L’isola della lettura prevede infatti un angolo lettura composto da panchine artistiche e casette per libri. Un’area con tutto quello che serve per il relax della mente e il piacere di condividere".

L’isola della lettura sarà composta da una sorta di micro biblioteca di libri fisici (che verrà realizzata in collaborazione con Brianza Biblioteche) dotata di QR-code per il download di libri digitali, audiolibri, ma anche musica; da panchine o sedute disposte in modo da creare un angolo di condivisione e/o conversazione; da vasi contenenti piante legate alla nostra tradizione ortofrutticola, dalle foglie e struttura pensate per l’arredo dell’area stessa.

Nei giorni scorsi i tecnici del comune di Seregno hanno effettuato i primi sopralluoghi. Poi partirà il laboratorio che coinvolgerà dirattamente gli artisti 'speciali' di Facciavista. "Con l’avvento del digitale - si legge sul progetto - è cambiato il modo di leggere, per questo motivo, ‘l’isola della lettura’, pensata per target differenti, dovrà proporre tutti i possibili modi di vivere i libri e la lettura, proponendo i classici libri fisici, ma anche libri digitali e audiolibri. La piccola biblioteca outdoor è pensata per essere una sorta di Hybrid Book Crossing, dove i libri potranno essere prelevati gratuitamente ed eventualmente essere scambiati".

Progettisti e artigiani attivi i ragazzi del laboratorio FacciaVista e dell'AutAcademy di Monza, l'Accademia inaugurata alla Scuola Agraria del Parco di Monza dove i ragazzi autistici vengono coinvolti in progetti formativi per un successivo inserimento nel mondo del lavoro. I ragazzi saranno impegnati nella fase della progettazione e della scelta degli elementi che comporranno l'isola della lettura, controlleranno (anche quando l'isola sarà conclusa) lo stato dei libri aggiornando l'archivio, la progettazione delle aree verdi e la loro successiva manutenzione. Ma non solo i ragazzi di FacciaVista e di AutAcademy si occuperanno anche dell'aspetto social per raccontare il progetto e l'andamento del cantiere.