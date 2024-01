Un altro cantiere in corso a Monza: i lavori vicino al borgo della movida

Lavori stradali in corso a Monza. Oltre agli interventi di ripristino in viale Campania, dopo la grande voragine che si è aperta in strada a causa di un cedimento del manto stradale lo scorso 31 dicembre, nel capoluogo brianzolo è attivo anche un altro cantiere. E riguarda alcuni interventi di rifacimento dei marciapiedi in via Pesa del Lino.

Nel tratto, per consentire i lavori di sistemazione, da giovedì 11 gennaio 2024, sono in vigore anche dei divieti che proseguiranno nei prossimi giorni in base allo stato di avanzamento del cantiere. E' previsto il divieto di sosta a tratti, in base allo stato di avanzamento dei lavori.