Studenti di nuovo in aula anche a Monza: ecco tutte le novità nelle scuole della città

Sono stati 8mila i bambini e gli studenti monzesi che martedì mattina sono tornati nelle aule nelle scuole statali primarie, secondarie di primo grado e dell’infanzia. E anche in città è iniziato un nuovo anno scolastico, con alcuni istituti che si sono presentati in una veste rinnovata. Mentre in altre scuole verranno ultimate opere di ammodernamento e ristrutturazione entro quest’anno.

Tutti i lavori nelle scuole di Monza

Sono 12 i plessi interessati da lavori nell’arco del 2023, a cui si aggiungono recenti operazioni di manutenzione ordinaria e riqualificazione degli spazi esterni, come avvenuto per l’area ludico-ricreativa della scuola dell'infanzia Cazzaniga, mentre altri seguiranno nei prossimi mesi. I giardini scolastici più colpiti dai nubifragi sono stati oggetto di interventi in via d’urgenza, gli altri saranno interessati da lavori ordinari di manutenzione del verde nel corso delle prossime settimane. Sono stati svolti lavori di adeguamento nella scuola primaria Munari per 230.000 €, mentre sono ancora in corso analoghi lavori nella scuola elementare Puecher, per un valore di 200.000 €, e termineranno entro l’anno.

La scuola primaria Raiberti è stata sottoposta a un intervento di efficientamento energetico per 150.000 €, operativo da gennaio 2023; nella scuola primaria Bachelet sono in fase di realizzazione entro il 2023 i boccaporti per indagini strutturali sui solai del piano terra della scuola per 80.000 €; alla Scuola Primaria Masih è stato svolto un lavoro di rifacimento della canna fumaria e alla scuola primaria Don Milani un intervento di adeguamento degli impianti elettrici di sicurezza, per un valore di 65.000 € ciascuno; e la scuola media Leonardo da Vinci ha subito, tra fine 2022 e inizio 2023, interventi di tinteggiatura delle aule per un valore di 50.000 euro. A queste opere si aggiunge la manutenzione ordinaria di carattere edile, fabbro, falegname, vetraio, cancelli automatici e la manutenzione di natura impiantistica, pari complessivamente 1.500.000 € e gli interventi in fase di progettazione sugli edifici scolastici, per un importo di circa 3.000.000 di €. Nell’ambito del contratto pluriennale con l’azienda di manutenzione SIRAM Veolia, si sta provvedendo all’adeguamento delle centrali termiche della Scuola Primaria Munari. Altri interventi riguardano invece la scuola Volta, la materna S. Alessandro, la primaria Alfieri, la primaria Masih, la media Bonatti, la materna Modigliani e la primaria Manzoni.

La conta dei danni del maltempo

Considerando anche le nuove esigenze per i danni causati dal maltempo, verranno programmati interventi manutentivi in diversi edifici oltre a quelli già previsti per la scuola dell'infanzia Andersen, per la scuola dell'infanzia e il Nido Libertà-Modigliani, per la scuola elementare Alfieri e per l’asilo Cederna. Per le scuole Ardigò, Salvo d’Acquisto e Nanni Valentini, infine, sono stati svolti quest’anno i collaudi di lavori già ultimati nel 2022.

“L’ammodernamento, la manutenzione e la riqualificazione delle scuole – afferma il sindaco e assessore all’Istruzione Paolo Pilotto - sono una priorità per quest’Amministrazione. Gli eventi atmosferici di quest’estate hanno senz’altro reso necessari ulteriori interventi, ma i lavori sui plessi si inseriscono in un programma più ampio che il Comune continuerà a sviluppare, cercando di garantire ai bambini e ai ragazzi monzesi una qualità degli ambienti scolastici sempre più accogliente”.

Non solo scuole, interventi sulle strade

Con i lavori di ordinaria manutenzione delle strade eseguiti sono stati completati alcuni interventi in prossimità di edifici scolastici al fine di migliorare la pedonalità di accesso. Più precisamente, in via Tazzoli, in prossimità della scuola Alfieri, è stato sistemato il marciapiede; in via Poliziano all’angolo con Luca delle Robbia, in prossimità del nido Cederna, sono state eliminate le barriere architettoniche mediante un attraversamento pedonale con scivoli; all’angolo tra via Poliziano e via Baioni, in prossimità della scuola Bonatti, è stato sistemato il marciapiede; in via Magellano, in prossimità delle scuole Rubinowicz e Ardigò, è sono stati rifatti pavimentazione stradale e parcheggi e relativa segnaletica orizzontale; in via Santa Croce, in prossimità dell’Istituto Maddalena di Canossa, è stato sistemato il marciapiede; in via Boccaccio, all’ingresso del liceo Valentini, è stato svolto un lavoro sul viale di ingresso mediante stesura e livellamento di ciottolato. Seguirà inoltre un intervento in via Enrico da Monza, in prossimità della scuola Raiberti e del Centro NEI, per il rifacimento della pavimentazione stradale.